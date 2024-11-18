«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Απόψε: Το νέο μονοπάτι της Εθνικής Ελλάδος. Αναλύει ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Λάκης Παπαϊωάννου και σχολιάζει από το Ελσίνκι ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Αποκάλυψη: Τα ντοκουμέντα της ελληνικής εκδοχής του διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού με 170 κατηγορούμενους. Στο studio, ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ Στράτος Γιδόπουλος, ο νομικός αθλητικού δικαίου Χάρης Γρηγορίου, ο στοιχηματικός αναλυτής Νίκος Παναγόπουλος και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

