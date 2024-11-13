Survivor: Ατύχημα για τη Μαίρη

Λόγω του σοβαρού τραυματισμού της Μαίρης στο χθεσινό αγώνα, οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να μείνει εκτός αγώνων για λίγο καιρό μέχρι να αποκατασταθεί το κάταγμα στο δάκτυλό της. Ο Λιανός είπε: «Μέχρι να μας δώσουν το okay οι γιατροί θα πρέπει να μείνεις εκτός αγώνων». Σύσσωμοι όλοι οι συμπαίκτες της μετά την ανακοίνωση του Λιανού είπαν: «Μαίρουλα μην αγχώνεσαι είμαστε εδώ». Η ίδια εμφανώς στεναχωρημένη που θα απουσιάζει από τα αγωνίσματα, δεν είπε κάτι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.