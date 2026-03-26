Ο Σταύρος Φλώρος ήταν εκείνος που κατάφερε, για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, να επικρατήσει του αντιπάλου του στη μονομαχία και να παραμείνει στο Survivorhttps://www.skai.gr/tags/survivor, οδηγώντας στην έξοδο από το παιχνίδι τον Αλέξανδρο Τσιλιμίγκρα, εχθές (25/03).

«Όλο αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο, σαν ένα όνειρο όλο αυτό που έζησα» είπε ο Αλέξανδρος λίγο πριν αποχωρήσει από το Survivor. Λίγο νωρίτερα, στο Συμβούλιο, αφηγήθηκε μία ιστορία που αφορούσε στην οικογένειά του αλλά και τον λόγο για τον οποίο είναι σημαντικό το Survivor για εκείνον. Όπως εξομολογήθηκε, όταν αποκάλυψε στους γονείς του ότι θα μπει στο Survivor, ήταν η μοναδική στιγμή που είδε τον πατέρα του να βουρκώνει, να συγκινείται και να δηλώνει περήφανος για εκείνον.

Οι «Επαρχιώτες» δεν χάρηκαν με την εξέλιξη της μονομαχίας χαρακτηρίζοντας, στις προσωπικές τους συνεντεύξεις, τον Σταύρο Φλώρο «τουρίστα». Το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να εξαιρέσει από τη διαδικασία της μονομαχίας τους Μάνο Μαλλιαρό και Μιχάλη Σηφάκη.

Στο αγώνισμα επάθλου, νικητές αναδείχθηκαν οι «Επαρχιώτες», με 10-9, οι οποίοι ξέφυγαν λίγο από την καθημερινότητα και απόλαυσαν ένα πολυτελέστατο γεύμα ιταλικής κουζίνας, σε resort. Τον τελευταίο πόντο στους Μπλε έφερε ο Μιχάλης Σηφάκης, ο οποίος μαζί με τον Ιωάννη Ρέβη, έδωσαν τους μισούς πόντους στην ομάδα τους, παρότι, λόγω της τιμωρίας, γνώριζαν πως δεν θα απολάμβαναν το έπαθλο.

Το νέο επεισόδιο του Survivor έρχεται στις οθόνες μας την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα!

