Survivor: Αποχώρησε η Κωνσταντίνα Μπακαρού

Με μία ανακοίνωση που τους αιφνιδίασε όλους η Κωνσταντίνα Μπακαρού αποχώρησε από το Survivor για ιατρικούς λόγους εχθές (08/04).

«Δεν θα μπορέσω να περάσω σε μονομαχία. Δυστυχώς, ο τραυματισμός μου στο πόδι δεν θα μου επιτρέψει να συνεχίσω στο παιχνίδι. Χρειάζομαι τουλάχιστον δύο εβδομάδες αποθεραπεία. Ούτε εμένα μου άρεσε που καθόμουν στον πάγκο και δεν έπαιζα. Δυστυχώς, λόγω του ποδιού μου δεν μπορώ να συνεχίσω στο παιχνίδι.» Με αυτά τα λόγια η Κωνσταντίνα ενημέρωσε την ομάδα της και τον Γιώργο Λιανό πως αποχωρεί.

Η Μπλε Survivor ήταν ήδη μία εβδομάδα στον πάγκο, χωρίς να αγωνίζεται, κάτι το οποίο την είχε προβληματίσει ούτως ή άλλως. Τώρα, που ήταν υποψήφια προς αποχώρηση, πήρε την μεγάλη απόφαση και αποχαιρέτησε συγκινημένη την ομάδα της.

Νωρίτερα, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στις δύο ομάδες πως το τηλεοπτικό κοινό στήριξε με την ψήφο του τους Νίκο Κάππο και Μαντίσα Τσότα.

Στο αγώνισμα επάθλου επικοινωνίας νικητές αναδείχθηκαν οι «Επαρχιώτες», οι οποίοι διάβασαν γράμματα και ευχές από τους συγγενείς τους για το Πάσχα.

Η διαγωνιστική εβδομάδα, που ξεκινά στο Survivor την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, θα είναι εκείνη που θα κορυφωθεί με την τελευταία αποχώρηση, πριν από το μεγάλο πάρτι της Ένωσης, που θα παρακολουθήσουμε την Κυριακή 19 Απριλίου. Κανείς δεν θέλει να αποχωρήσει σε αυτό το σημείο και όλοι είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να είναι παρόντες. Η εβδομάδα που ξεκινά θα είναι συναρπαστική!

Πηγή: skai.gr

