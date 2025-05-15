Στυλιάνα Αβερκίου: Πήγε να κάνει έκπληξη στους δικούς της φεύγοντας από το Big Brother, αλλά πήγε σε λάθος σπίτι

Tόσο ήταν για τη Στυλιάνα Αβερκίου και το σπίτι του Μεγάλου Αδελφού αφού η παίκτρια αποχώρησε οικειοθελώς διότι όπως είπε της λείπουν οι δικοί της και ο σύντροφός της, Φειδίας Παναγιώτου.

«Δεν έχει συμβεί κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχω έρθει σε κόντρα με κάποιον, απλώς αυτές τις ημέρες νιώθω ότι χάνω τη θετική μου ενέργεια και όλα αυτά που με κάνουν να είμαι ο εαυτός μου. Τα άτομα που έχουμε στη ζωή μας καθορίζουν ποιοι είμαστε. Χωρίς τα αγαπημένα μου πρόσωπα νιώθω μισή. Μου λείπουν πάρα πολύ οι δικοί μου, η χώρα μου, τα σκυλάκια μου, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, οι αδερφές μου. Μου λείπει πάρα πολύ και ο σύντροφός μου. Την εμπειρία την έζησα, από την πρώτη ημέρα ζορίστηκα και ήθελα να φύγω. Ξεπέρασα τα όρια μου, αλλά έχω δείξει ποια είμαι» είπε στην κάμερα του Βig Brother.

Αποχωρώντας μάλιστα δεν ήξερε ότι την περίμενε στο διπλανό δωμάτιο ο Φειδίας που δήλωσε ότι μακριά της κατάλαβε πόσο ερωτευμένος είναι. Το ζευγάρι έφυγε μαζί από Ελλάδα για την Κύπρο και μάλιστα οργανώθηκε να κάνει έκπληξη στη μητέρα και την αδελφή της Στυλιάνας.

Μόνο που δεν υπολόγισαν σωστά σε ποιο σπίτι θα της έβρισκαν.

Έτσι αρχικά πήγαν εκεί που υπέθεταν ότι θα τις βρουν αλλά δεν ήταν! Έβαλαν λοιπόν τα μεγάλα μέσα, τη μητέρα του Φειδία που τις πήρε τηλέφωνο δήθεν ότι τις ψάχνει για να τις ψαρέψει.

Και όντως αφού τις εντόπισαν, η έκπληξη ήταν μεγάλη με την αδελφή της Στυλιάνας να κλαίει με λυγμούς...

