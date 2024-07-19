Η Μπαχάρ παίρνει καθημερινά μαθήματα ζωής μέσα στο νοσοκομείο. Αν και προσπαθεί να φανεί συνεπής και επαγγελματίας, η καλοσύνη της την παρασύρει σε λάθη που της κοστίζουν πολύ…



Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Μπαχάρ παίρνει επιτέλους τον πρώτο της μισθό και ψωνίζει δώρα για όλους και για τον εαυτό της. Η χαρά της είναι περίγραπτη που επιτέλους, με τα δικά της λεφτά μπορεί να προσφέρει κάτι στους ανθρώπους που αγαπά -κυρίως στη μητέρα της και τα παιδιά της.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Ο Τιμούρ, από την άλλη, πιέζει πολύ τον Αζίζ Ουράς, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να στραφεί στην παρέα και τις συμβουλές του Δρ. Εβρέν. Μία όμορφη φιλία αναπτύσσεται μεταξύ τους, καθώς ο Εβρέν δεν κρίνει και δεν υποτιμά τον Αζίζ. Αυτή η σχέση όμως, δεν αρέσει καθόλου στον Τιμούρ.

Οι εξελίξεις στο νοσοκομείο δεν αφήνουν την Μπαχάρ να χαρεί για πολύ. Από η μία, κάποιοι έχουν αρχίσει να υποψιάζονται την πραγματική σχέση της με τον Δρ. Τιμούρ και από την άλλη, η ασθενής που της ανέθεσε η Δρ. Ρενγκίν αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολη περίπτωση απ’ ό,τι φαινόταν αρχικά.

Η σύγκρουση μεταξύ Μπαχάρ και Ρενγκίν είναι αναπόφευκτη με την Μπαχάρ, για άλλη μία φορά να σκέφτεται την παραίτηση. Στην τελική της απόφαση θα παίξει ρόλο ένας αναπάντεχος σύμμαχος, ο διάσημος επιχειρηματίας, ο κος Τζιχάν, που τη συμβουλεύει να κυνηγήσει το σωστό όνειρο, να βρει δύναμη μέσα της και να παλέψει για να το πραγματοποιήσει.

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet

Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun

Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ

Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan

Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00

Στον ΣΚΑΪ

Δείτε την ιστορία από την αρχή:

https://www.skai.gr/tv/show/seires/bahar-kainourgia-archi/sezon-2023-

2024#tab1

Πηγή: skai.gr

