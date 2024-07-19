Μελέτης Ηλίας: «Έχω περάσει από φάσεις νεανικής ηλιθιότητας»

Σε έναν εντελώς διαφορετικό απ’ ότι τον έχουμε συνηθίσει ρόλο θα δούμε τον χειμώνα τον Μελέτη Ηλία αφού θα είναι από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές της σειράς Μάγισσα: Φλεγόμενη καρδιάΟ ηθοποιός βρέθηκε στο «Καλύτερα Αργά» και μίλησε για τα πρώτα του βήματα στον χώρο και τις οικονομικές δυσκολίες που τον είχαν κάνει να σκέφτεται να αλλάξει επάγγελμα.

Έπαιζε σε 3 παραστάσεις και τα χρήματα που έρχονταν στο σπίτι ήταν 750 Ευρώ! «Σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά όταν περίμενα να γεννηθεί η κόρη μου - Η σύζυγος έφερνε τα λεφτά στο σπίτι» είπε ο ίδιος και συνέχισε: «Δεν έβγαζα ικανοποιητικά χρήματα για να μεγαλώσω την οικογένειά μου όταν χτύπησε το τηλέφωνο για "Το Σόι Σου"».

Έχεις πει ότι έχεις χρησιμοποιήσει παράνομες ουσίες, δεν κόλλησες να το πεις του τόνισε κάποια στιγμή η Αθηναΐς Νέγκα

«Η δήλωση αυτή καθ’αυτή σαν τίτλος είναι πολύ πιασάρικη, “έχω κάνει ναρκωτικά”. Γιατί δεν το περιμένεις κατ’ αρχάς και δεν είναι politically correct να το παραδεχτείς. Ο λόγος που το είπα είναι ότι στάθηκα τρομερά κ@λόφαρδος γιατί υπό άλλες συνθήκες θα είχα καταστραφεί. Καλό θα ήταν να μην το ρισκάρουμε γιατί έχουν καταστραφεί πολλοί.

Μένω και σε μια δύσκολη περιοχή και το βλέπω γύρω μου, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι παραπαίουν αυτό που λέω ναι, δοκίμασα βλακωδώς, ήταν μια τρέλα της νεότητας. Αλλά αν γυρνούσα τη ζωή μου πίσω δεν θα το ξανά έκανα. Η ζωή μου με δίδαξε ότι απλά ήμουν κ@λόφαρδος και ανά πάσα στιγμή θα ήμουν στα θυμαράκια. Έχω περάσει από φάσεις νεανικής ηλιθιότητας» δήλωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Στη συνέχεια η κουβέντα πήγε στα αθλητικά:

«Μου αρέσει να ξεδίνω, να πηγαίνω στο γήπεδο και να φωνάζω. Θα βρίσω στο γήπεδο, όχι προσωπικά κάποιον αλλά θα βρίσω. Άμα με πνίγει το δίκιο, δεν πάει να με δείχνει η κάμερα θα το υπερασπιστώ το δίκιο μου! Πια δεν είμαι στη φάση να τρέχω στα στενάκια, το έχω κάνει στα 20.

Τότε έγινε μια συμπλοκή και αρχίζω να τρέχω και συνειδητοποιώ ότι με κυνηγούν οι αστυνομικοί. Κρύφτηκα σε ένα μαγαζί γιατί ήταν εύκολο να πέσω και να με χτυπήσουν. Η παιδική συνθήκη και των φιλάθλων – οπαδών είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη».

Ενώ αποκάλυψε πως έφυγε από πρόβα για τον πολιτικό του γάμο και το έσκασε από παράασταση για τον θρησκευτικό:

«Επίσης άργησα να πάω σε πρεμιέρα γιατί ήμουν στο γήπεδο».

