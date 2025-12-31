Λίγο πριν την προβολή του τελευταίου, δίωρου επεισοδίου του Stranger Things, το NETFLIX έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του πολυαναμενομένου φινάλε, με τίτλο "The Rightside Up".

Το όγδοο επεισόδιο της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της σειράς - φαινόμενο του NETFLIX θα κυκλοφορήσει την Πρωτοχρονιά.

Στο επεισόδιο 7,η Max αποκαλύπτει το σχέδιο του Βέκνα (Vecna) να συγχωνεύσει τον κόσμο με μια παράλληλη διάσταση στην άλλη πλευρά του Upside Down, που ονομάζεται Abyss.

Οι ήρωες καταστρώνουν ένα σχέδιο για να μπουν στο Abyss, να διασώσουν τα παιδιά που έχει απαγάγει ο Βέκνα και να το καταστρέψουν με μια βόμβα.

Καθώς η παρέα ετοιμάζεται για την τελική μάχη εναντίον του Βέκνα, ο Χόπερ προτρέπει την Έλεν να «πολεμήσει μία τελευταία φορά» και της υπενθυμίζει ακριβώς τι είναι ικανή να κάνει.

«Η ζωή ήταν τόσο άδικη μαζί σου», λέει. «Σου στέρησαν την παιδική σου ηλικία, δέχθηκες επίθεση, σε χειραγώγησαν απαίσιοι άνθρωποι, αλλά ποτέ δεν το άφησες να σε καταστρέψει».

Η συνέχεια επί της μικρής οθόνης...



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.