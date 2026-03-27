Στο κέντρο του Λος Άντζελες η νέα στέγη των Όσκαρ από το 2029

Τα Όσκαρ αλλάζουν στέγη, κλείνοντας έναν κύκλο δύο και πλέον δεκαετιών στο Χόλιγουντ. Η ιστορική μετακόμιση συμπίπτει με την απόφαση της Ακαδημίας Κινηματογράφου Τεχνών και Επιστημών να μεταφέρει την ετήσια ζωντανή μετάδοση της τελετής στο YouTube.

Από το 2029, η τελετή απονομής θα φιλοξενείται στο Peacock Theater, στο κέντρο του Λος Άντζελες, σύμφωνα με τον Guardian. Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται εντός του τεράστιου συγκροτήματος αθλητισμού και ψυχαγωγίας LA Live (έκτασης 370.000 τ.μ.) και θα είναι η έδρα των εμβληματικών βραβείων από την 101η τελετή έως και το 2039.

Το συγκρότημα LA Live, που περιλαμβάνει διάφορες εγκαταστάσεις και πολυτελή ξενοδοχεία, όπως το Ritz-Carlton και το JW Marriott, θα αναλάβει τη φιλοξενία του κόκκινου χαλιού και όλων των παράλληλων εκδηλώσεων.

Αντίστοιχα, το Dolby Theatre, που αποτελεί το σπίτι των Όσκαρ από το 2002, θα συνεχίσει να φιλοξενεί την τελετή και την τηλεοπτική μετάδοση του δικτύου ABC μέχρι και την επετειακή 100ή απονομή το 2028. Το Dolby βρίσκεται στην καρδιά του Χόλιγουντ ανάμεσα σε εμβληματικά τοπόσημα, όπως το TCL Chinese Theatre και τη Λεωφόρο της Δόξας.

Η απόφαση αποτελεί μέρος μιας νέας συνεργασίας μεταξύ του κολοσσού της ψυχαγωγίας AEG και της Ακαδημίας Κινηματογράφου.

«Για τα 101α Όσκαρ και μετά, η Ακαδημία ανυπομονεί να συνεργαστεί στενά με την AEG ώστε το LA LIVE να αποτελέσει το ιδανικό σκηνικό για τον παγκόσμιο εορτασμό του κινηματογράφου, τόσο για το ζωντανό κοινό στην αίθουσα όσο και για τους κινηματογραφόφιλους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε σε κοινή ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ (Bill Kramer) και η πρόεδρος Λινέτ Χάουελ Τέιλορ (Lynette Howell Taylor).

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2007, το Peacock Theater στο συγκρότημα LA Live έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος προορισμός για διοργανώσεις παγκόσμιου βεληνεκούς. Στη σκηνή του έχουν βρεθεί θρύλοι της μουσικής, όπως η Aretha Franklin, οι Eagles και ο Juan Gabriel, ενώ έχει φιλοξενήσει εμβληματικές τελετές απονομής, ανάμεσα στις οποίες τα Βραβεία Emmy, τα BET Awards, τα American Music Awards και τα MTV Video Music Awards.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

