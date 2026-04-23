«Στην αγκαλιά του Φάνη» έρχονται αύριο, Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 22.50, στον ΣΚΑΪ ο Σάκης Κατσούλης με την Μαριαλένα Ρουμελιώτη και η Ευαγγελία Πλατανιώτη.

Είναι ένα ζευγάρι που έχει αγαπηθεί πολύ από το τηλεοπτικό κοινό και τώρα διανύει την ομορφότερη περίοδο της ζωής του, περιμένοντας το πρώτο του παιδί. Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη συναντούν στο πλατό τον Φάνη Λαμπρόπουλο και μιλούν για τη σχέση τους, τα όνειρά τους και όλα όσα τους ενώνουν. Μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή τους είναι και το Survivor. Ο Σάκης Κατσούλης κατέκτησε τον τίτλο του νικητή δύο φορές, πού βρίσκονται τώρα τα έπαθλά του; Όταν ολοκληρώνεται η συνέντευξή τους, ο παρουσιαστής έχει ετοιμάσει ένα ξεχωριστό παιχνίδι για να τεστάρει πόσο διαβασμένοι είναι ως μελλοντικοί γονείς!

Η αθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης και παγκόσμια πρωταθλήτρια του τεχνικού σόλο, Ευαγγελία Πλατανιώτη βουτάει στα… βαθιά και καλύπτει όλες τις απορίες του Φάνη! Πόσο επικίνδυνο είναι το άθλημα που έχει επιλέξει; Πώς οι αθλητές ακούνε τη μουσική κάτω από το νερό; Για πόση ώρα μπορεί να κρατήσει την αναπνοή της; Η πρωταθλήτρια αποκαλύπτει τους στόχους και τα όνειρά της και δεν διστάζει να αναμετρηθεί με τον Φάνη σε ένα διαφορετικό διαγωνισμό τραγουδιού…

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Πηγή: skai.gr

