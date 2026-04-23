Ο Μάρκος Χαϊδεμένος σε ένα ιδιαίτερο Pepper Church Session στις 28 Απριλίου

Ο Pepper 96,6 ετοιμάζει, αποκλειστικά για τους ακροατές του, ένα ακόμα Pepper Church Session και γίνεται αφορμή για μια ξεχωριστή, μουσική εμπειρία.

Την Τρίτη 28 Απριλίου στις 20:30, δίνουμε το πολυαναμενόμενο ραντεβού στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί υποδεχόμαστε τον δημιουργό, πιανίστα και συνθέτη Μάρκο Χαϊδεμένο, ο οποίος αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές και διαρκώς αναπτυσσόμενες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής τζαζ σκηνής.

Με σπουδές στο κλασικό και τζαζ πιάνο, μεταπτυχιακό στην τζαζ εκτέλεση υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Κοντραφούρη και περισσότερα από 12 χρόνια στη σύνθεση, την ενορχήστρωση και τις ζωντανές εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει ήδη διαμορφώσει μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα. Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται τέσσερις προσωπικοί δίσκοι (Remains 2019, New Era 2020, Caravan 2021, The Day After 2024), καθώς και συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες και διεθνείς μουσικούς.

Μεταξύ των παραπάνω μεσολάβησε και το βραβείο τζαζ αυτοσχεδιασμού στον διαγωνισμό του Franco Ambrosetti, καθώς και η κυκλοφορία της σύνθεσής του «The Loss» το 2023 – ένα single που συμπεριλήφθηκε στη σειρά του Netflix «Maestro in Blue».

Το «Light Beam» είναι το νέο άλμπουμ – ένα έργο που ο καλλιτέχνης οραματιζόταν για χρόνια. Σε αυτό συναντώνται οι κλασικές του επιρροές και η αγάπη για την ενορχήστρωση εγχόρδων με την τζαζ, τον αυτοσχεδιασμό και τη σύγχρονη αισθητική.

Χορηγοί: ΔΕΗ & Campari.

Πηγή: skai.gr

