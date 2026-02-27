Απόδραση στο εξοχικό της σειράς «Heated Rivalry» προσφέρει η Airbnb

Η Airbnb και το πολιτιστικό φαινόμενο Heated Rivalry συνεργάζονται, καθώς η εμβληματική εξοχική κατοικία Barlochan Cottage ανοίγει επίσημα τις πόρτες της σε θαυμαστές και παραθεριστές. Η κατοικία βρίσκεται στο Τόρανς του Καναδά, στη λίμνη Μουσκόκα και αποτέλεσε την πραγματική τοποθεσία γυρισμάτων για το καθοριστικό φινάλε της 1ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Crave, που είναι διαθέσιμη στο HBO Max.

Στη σειρά ιδιοκτήτης της κατοικίας είναι ο Σέιν Χόλαντερ. Το γραφικό καταφύγιο έγινε γρήγορα ένα σημείο εστίασης για τους θαυμαστές μετά το δραματικό ρομαντικό ειδύλλιο μεταξύ του Σέιν και του Ίλια Ροζάνοφ. Τώρα, το ακίνητο εμφανίστηκε στο Airbnb, προσφέροντας μια πραγματική ερμηνεία της απόδρασης.

Το ακίνητο δίπλα στη λίμνη είναι εξοπλισμένο για να φιλοξενήσει έως και έξι επισκέπτες σε τρία υπνοδωμάτια και διαθέτει τρία μπάνια. Στην παρουσίασή του στη σελίδα της Η Airbnb δίνεται έμφαση στην εξωτερική του γοητεία και αναφέρονται η πρόσβαση σε καγιάκ, κανό και η ανεμπόδιστη θέα στο ηλιοβασίλεμα.

Βρίσκεται μόλις 90 λεπτά με το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο και αποτελεί τόσο ένα προσβάσιμο καταφύγιο όσο και ως μια καθηλωτική εμπειρία για τους αφοσιωμένους θαυμαστές της σειράς. Η τιμή διανυκτέρευσης θα διαμορφωθεί στα 248,10 καναδικά δολάρια (153,60 ευρώ).

Σκηνοθέτης της σειράς είναι ο Τζέικομπ Τίρνι, ο οποίος έγραψε και σενάριο με βάση το μυθιστόρημα της Ρέιτσελ Ριντ που ακολουθεί μια μυστική ρομαντική σχέση μεταξύ δύο αντίπαλων αστέρων του χόκεϊ επί πάγου.

Πηγή: skai.gr

