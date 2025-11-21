Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» και αφηγήθηκε τη δύσκολη διαδρομή του, μέχρι την κορυφή.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για την καριέρα του, για τον κεραυνοβόλο έρωτα και τον γάμο με την Υβόννη Μπόσνιακ καθώς και τη σχέση ζωής με την αγαπημένη του Μαρινέλλα.

«Τη Μαρινέλλα πρέπει να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει»

Ο σπουδαίος ερμηνευτής μίλησε συγκινημένος για την Μαρινέλλα και για τη μάχη που δίνει η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού για τη ζωή της.

«Η πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε με την Μαρινέλλα ήταν η χρονιά που τελείωνα με τον Χατζηγιάννη και μου λέει ο Γιάννης Παπαθεοχάρης: "Θα τραγουδήσεις του χρόνου με την Μαρινέλλα;". Ήσουν και εσύ (σ.σ. ο Νίκος Χατζηνικολάου) στο "Αρένα", ανέβηκε πάνω στη σκηνή, είπε το "Καμιά φορά" και δεν ξεχνάω ποτέ ότι σηκώθηκες εσύ, η παρέα σου και 2.500 κόσμος και την χειροκροτούσατε τουλάχιστον 10 λεπτά» ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.

«Προσεύχομαι να ξυπνήσει γιατί πρέπει να την αποχαιρετήσουμε όλοι όπως της αξίζει» πρόσθεσε.

Η γνωριμία με την Υβόνη Μπόζνιακ, όταν ξεκινούσε ο γολγοθάς με το θέμα του «Ηρακλή»

Για την γνωριμία τους, ο Αντώνης Ρέμος είπε: «Όπως ανέφερε και η Υβόννη, ήταν μία έξοδος που εγώ δεν ήθελα καθόλου να πάω. Ήταν τότε που ξεκινούσε ο Γολγοθάς με τον Ηρακλή. Ήταν Ιούνιος του 2010 και έμπαινα σε έναν κυκεώνα προβλημάτων. Έφυγα από μία καταιγίδα και έμπαινα σε έναν τυφώνα».

«Η μοίρα μας έφερε κοντά»

Εκείνο το βράδυ μου λέει ένας φίλος μου “Πάμε για ένα ποτό στο “Ακρωτήρι”; είναι και δύο φίλες μου”. Λέω “άντε θα έρθω”. Φτάνουμε στο μαγαζί, πάμε στο τραπέζι και εγώ δεν ήθελα να μιλάω σε κανέναν. Βλέπω την Υβόννη και λέω “Καλά κάναμε και ήρθαμε”».

«Αρχίζουμε να μιλάμε στα γερμανικά, δίδυμος και εγώ, δίδυμος και αυτή και αρχίζουμε να απογειωνόμαστε. Μου θυμίζει εκείνο το βράδυ ότι δύο χρόνια πριν, είχε έρθει στο μαγαζί που τραγουδούσα. Όντως, γυρνάω στο μυαλό μου δύο χρόνια πίσω και θυμάμαι κάποιους ανθρώπους να ανεβαίνουν για λίγο στην πίστα. Ανάμεσά τους ήταν και μία κοπέλα. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Μέχρι να βρω ποια ήταν, έφυγε. Λέω στους συνεργάτες μου να ρωτήσουν να μάθουν πώς την λένε, αλλά έφυγε η “άγνωστη εκείνης της νύχτας”, όπως έλεγε και ο Τόλης. Δεν την ξαναείδα. Μου θυμίζει λοιπόν η Υβόννη ότι είχε έρθει πριν από δύο χρόνια στο μαγαζί και λέω “μου την έφερε η μοίρα για να ξανασυναντηθούμε”. Από τότε είμαστε αχώριστοι. Όπως είπε περνάμε και εμείς τις φάσεις μας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι όταν η αγάπη συνοδεύεται με σεβασμό και θαυμασμό. Ο θαυμασμός είναι αυτός που ολοκληρώνει μία σχέση και την κρατάει ζεστή» πρόσθεσε.

«Στην Υβόννη θαυμάζω ότι είναι μία πολύ δυναμική γυναίκα. Είναι ένα πολύ σκληρό αντράκι μέσα της. Έχει μεγαλώσει με πολλές δυσκολίες. Έχει καταγωγή από Κροατία. Έζησε την στιγμή του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας, όχι αυτόν καθαυτόν τον πόλεμο, αλλά ο μπαμπάς της έφευγε, δεν ήξερε αν θα γυρίσει, χανόταν, επέστρεφε τραυματισμένος. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Πολύ τραυματισμένη ψυχή και όπως μου λέει έχουν επουλωθεί οι πληγές της ψυχής και την έχω κάνει λίγο καλύτερη μέσα της και έχει νιώσει την σιγουριά και την ασφάλεια δίπλα μου. Αυτό στην πάροδο του χρόνου την έκανε να κλείσει πολλές πληγές από το παρελθόν» κατέληξε.

