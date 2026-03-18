Ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Γιώργος Γιαννιάς κάνουν τη δυναμική τους είσοδο «Στην Αγκαλιά του Φάνη», την Πέμπτη 19 Μαρτίου, στις 23.30, στον ΣΚΑΪ και προκαλούν αναστάτωση!

Ένας από τους πιο γοητευτικούς και ταλαντούχους Έλληνες ηθοποιούς, ο Γιάννης Στάνκογλου, κάνει τη δική του εκτίμηση για το πώς απέκτησε τη φήμη του σέξι άντρα. Ποια είναι η σχέση του με τα… πανηγύρια; Η στιγμή που μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη για μία γυναίκα, οι σπουδές και η δουλειά εκεί, η απόφαση για την επιστροφή στην Ελλάδα και ο πρώτος τηλεοπτικός του ρόλος είναι μερικά από τα όσα μοιράζεται με τον Φάνη. Πώς σχολιάζει την προσωπική του ζωή; Πώς γίνεται να έχει ερωτευτεί τρισήμισι φορές στη ζωή του; Πριν φύγει από το πλατό, έρχεται η ώρα για έναν αυτοσχεδιασμό με τον Φάνη!

Δείτε το trailer:

Ο Γιώργος Γιαννιάς κάνει την είσοδό του με ροκιές και δηλώνει πως η συγκεκριμένη εκπομπή είναι στα μέτρα του! Οι δυο άντρες αναπολούν τη στιγμή που ο Γιώργος ανέβασε τον Φάνη στην πίστα! Πώς έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι; Η φιλία του με τον Νίνο, τα τραγούδια που έχασε μέσα από τα χέρια του και έγιναν επιτυχία αλλά και οι τραγουδιστές που στήριξε και έχουν γίνει μεγάλα ονόματα. Ποια παρουσιάστρια είχε ερωτευτεί και πώς γνώρισε τη σύζυγό του, Ελευθερία; Ο αγαπημένος τραγουδιστής παίρνει το μικρόφωνο και το γλέντι στο πλατό ανάβει!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

