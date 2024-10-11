MY STYLE ROCKS

Με την Κατερίνα Καραβάτου

Μία διαφορετική δοκιμασία έχουν για σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks οι οποίες πρέπει να επιλέξουν και να συνδυάσουν σωστά στα looks τους την «Καπαρντίνα». Ποια στοιχεία ορίζουν την καπαρντίνα και πόσο σωστές επιλογές έχουν κάνει οι fashionistas;

Δείτε το trailer:

Στο χθεσινό επεισόδιο η Σέβη Παπανίκου ήρθε με φόρα από τη Νέα Υόρκη. Η υποδοχή στα καμαρίνια από τις υπόλοιπες fashionistas δεν ήταν και η θερμότερη ενώ το welcome της κριτικής επιτροπής έγινε με «1». Σήμερα στα παρασκήνια έρχεται πιο κοντά με τη Μαριάννα, ως οι πιο νέες προσθήκες του διαγωνισμού.

Η κριτική που ασκεί η Μαρία στα κορίτσια και η αντίδρασή της όποτε η συζήτηση αγγίζει το θέμα της ηλικίας είναι κάτι που σχολιάζεται στα παρασκήνια.

Μία fashionista θέλει τόσο πολύ να ξεχωρίσει που καταλήγει να βρεθεί εκτός θέματος, δεν είναι όμως η μόνη!

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Μαρία και την Ιωάννα συνεχίζεται. Ποια μιλάει για τα «όρια της παραφροσύνης»;

Μία διαγωνιζόμενη δηλώνει πως σήμερα δεν λειτουργούν σωστά κάποια συστήματα στον οργανισμό της, μήπως όμως το στυλ της λειτουργεί άψογα;

Η Σέβη Παπανίκου στα Bootcamp συζητήθηκε για τον δυναμισμό και στιλιστικό θράσος που έδειξε. Πήρε το «ναι» της Έλενας Χριστοπούλου και του Γιώργου Καράβα και έκανε τη δυναμική είσοδό της στο My Style Rocks! Ας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τη νέα διαγωνιζόμενη:

Σέβη Παπανίκου

Ηλικία: 40

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Χορεύτρια

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη αλλά μετακόμισε με τους γονείς στην Ελλάδα όταν ήταν 5 ετών. Επέστρεψε στις ΗΠΑ όταν ήταν τριάντα ετών. Υπήρξε για πολλά χρόνια χορεύτρια burlesque σε μεγάλα Club του Las Vegas και της Νέας Υόρκης. Γύρισε στην Ελλάδα πριν από μερικούς μήνες καθώς ολοκλήρωσε την καριέρα της στο χορό.

Είναι παντρεμένη με Έλληνα, παγκόσμιο πρωταθλητή κωπηλασίας ο οποίος προπονεί ομάδες στην Αμερική. Περιγράφει το στιλ της ως sexy και chic. Το ταπεραμέντο και το «στιλιστικό θράσος» που έδειξε στο Bootcamp της εξασφάλισε την είσοδο στον διαγωνισμό.

«Δεν πρόκειται να ηρεμήσω αν δεν πάρω ένα “5” στο My Style Rocks από τον κύριο Κουδουνάρη!»



Πηγή: skai.gr

