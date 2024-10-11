Tempting Fortune: Πειρασμοί που προκαλούν ενθουσιασμό και συγκίνηση – Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Tempting Fortune

Με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Οι μέρες και οι νύχτες για τους ταξιδιώτες είναι δύσκολες. Αμέτρητα χιλιόμετρα, ύπνος σε σκηνές, λίγο φαγητό και συνεχόμενη πίεση. Οι αποψινοί πειρασμοί προσφέρουν ξεκούραση, απόλαυση, ενθουσιασμό αλλά και μεγάλη συγκίνηση…

Στη θέα ενός υπαίθριου ξενοδοχείου, οι διαγωνιζόμενοι γεμίζουν με χαρά. Ένα βράδυ ξεκούρασης θα τους δώσει μεγάλη ενέργεια. Κάποιοι θα υποκύψουν…

Το παιχνίδι του αποψινού επεισοδίου, που παρουσιάζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, θέλει συγκέντρωση και ταχύτητα. Το έπαθλο όμως, είναι μία υπέροχη εμπειρία που βάζει σε δίλημμα τους περισσότερους παίκτες.

Το μεγαλύτερο δίλημμα όμως, είναι ο μυστικός πειρασμός – κάποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τα δικά τους πρόσωπα. Gogos, Ιωάννα, Όλγα, Ρούλα και Χρήστος αμφιταλαντεύονται και δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Ποιος θα δεχτεί αυτόν τον ξεχωριστό πειρασμό και με ποιον θα επικοινωνήσει;

Η Ειρήνη αρχίζει να έχει δεύτερες σκέψεις για κάποιους από τους συμπαίκτες της. Τι είναι αυτό που την ενοχλεί περισσότερο;

TEMPTING FORTUNE

Καθημερινά στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

