Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι κτηνοτρόφισσες από την Κοζάνη που ξεσηκώνουν το TikTok με τον χορό τους

Δύο αδερφές κτηνοτρόφισσες, στην Κοζάνη, έχουν γίνει viral στο TikTok, χορεύοντας μπροστά σε πινακίδες και σε χωράφια με σκοπό να μεταδώσουν αισιοδοξία

Οι κτηνοτρόφισσες από την Κοζάνη που ξεσηκώνουν το TikTok

Στην Κοζάνη, συναντήσαμε τη Βαρβάρα και την Κατερίνα, δύο αδερφές κτηνοτρόφισσες που έχουν γίνει viral στο TikTok, χορεύοντας μπροστά σε πινακίδες και σε χωράφια.

Όπως λένε στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ»,  θέλουν να μεταδίδουν αισιοδοξία στους γύρω τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR Κοζάνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark