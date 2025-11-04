Οι κτηνοτρόφισσες από την Κοζάνη που ξεσηκώνουν το TikTok

Στην Κοζάνη, συναντήσαμε τη Βαρβάρα και την Κατερίνα, δύο αδερφές κτηνοτρόφισσες που έχουν γίνει viral στο TikTok, χορεύοντας μπροστά σε πινακίδες και σε χωράφια.

Όπως λένε στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ», θέλουν να μεταδίδουν αισιοδοξία στους γύρω τους.

