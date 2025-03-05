Η Μιμή Ντενίση -στην ηλικία των 71 χρόνων- κάνει τον απολογισμό της καριέρας της, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό ΟΚ!. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην πορεία της, στο φλερτ και στους άνδρες που βρέθηκαν στο πλευρό της.

«Σε έναν βαθμό στηριζόμουν στον Γιάννη Φέρτη και τον Αντώνη Τρίτση, αλλά στηρίζονταν ακόμα περισσότερο εκείνοι σε εμένα. Δεν είχα άνδρα, καναλάρχη, εφοπλιστή που με επέβαλε. Έγινε μόνο του αυτό που είμαι», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Ενδεχομένως, ένας άνδρας που θέλει να τη φλερτάρει, μπορεί και να φοβηθεί; «Φυσικά» απαντά η ίδια και συνεχίζει: «Το ίδιο, όμως, μπορεί να γίνει και με μια γυναίκα που βλέπει απέναντί της έναν άνδρα ηγετικό και δυνατό».

«Αυτή ηγετική προσωπικότητα κάνει τη δυσκολία στις σχέσεις, αλλά από μακριά δεν μπορείς να καταλάβεις ένα πρόσωπο. Θεωρώ ότι είμαι απλή, πολύ ανοιχτή και συναισθηματική, δεν κάνω βεντετιλίκια και δεν παίρνω πόζες, αλλά η δημόσια εικόνα μου είναι πιο δυνατή και ο άλλος δεν το ξέρει», τόνισε η Μιμή Ντενίση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.