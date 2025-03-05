«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Σε απευθείας σύνδεση με την Ιστιαία - Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής παραμένουν στην Εύβοια και σήμερα, Τετάρτη 5 Μαρτίου, στις 14.45, συνδεόμαστε ζωντανά με την Ιστιαία.

Με την κάμερα της εκπομπής και το ρεπορτάζ γυρίζουμε στον μαύρο Αύγουστο του 2021, όπου η ζωή στη Βόρεια Εύβοια άλλαξε μέσα σε μερικές ώρες. Από τις Ροβιές και την Κεράμεια μέχρι τη Λίμνη και τους Παπάδες Ευβοίας, ακούσαμε ιστορίες απόγνωσης και καταστροφής αλλά και ηρωικών διασώσεων από τη λαίλαπα της φωτιάς. Ποιο θα είναι άραγε το αύριο για όσους έχασαν περιουσίες αλλά και για τους ελαιοπαραγωγούς, τους κτηνοτρόφους και τους δασεργάτες;

Μια μονάδα τεχνητού νεφρού και μια ΜΑΦ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Αυτό ζητούν οι νεφροπαθείς της περιοχής και οι άνθρωποί τους, που αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις σε ένα κακό οδικό δίκτυο, τρεις φορές την εβδομάδα για τη σωτήρια αιμοκάθαρση.

Τα ιαματικά λουτρά της Αιδηψού είναι ξακουστά παγκοσμίως, έχουν θεραπευτικές και ευεργετικές ιδιότητες για το ανθρώπινο σώμα, αναβαθμίζουν όμως και τον αγαπημένο προορισμό της Βόρειας Εύβοιας. Τα επισκεφτήκαμε μέσα στον χειμώνα και ήταν γεμάτα από κόσμο.

Στην Αιδηψό, γνωρίσαμε επίσης τα κορίτσια και τις γυναίκες της ομάδας μπάσκετ «Σύλλας» και χαρήκαμε όχι μόνο το παιχνίδι τους αλλά και τον τρόπο που σκέπτονται.

Στην πολυστάφυλο Ιστιαία, όπως αποκαλούσε τη συγκεκριμένη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας ο Όμηρος, βρεθήκαμε σε ένα οινοποιείο που παράγει κρασί από αρχέγονες ποικιλίες της Ελλάδας. Η ομορφιά του τόπου σε ένα μπουκάλι.

Δείτε το trailer:



