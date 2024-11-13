Sex Pistols: Στο «σφυρί» χειρόγραφοι στίχοι του John Lydon

Χειρόγραφοι στίχοι του Τζον Λίντον, τραγουδιών των Sex Pistols θα πωληθούν σε δημοπρασία. Το 1977, ο Λίντον – γνωστός και ως Johnny Rotten – έγραψε τους στίχους δύο επιτυχιών των Sex Pistols, «Holidays In The Sun» και «Submission», σε ένα μόνο φύλλο χαρτιού όταν δημιουργούσε το ένα και μοναδικό άλμπουμ του συγκροτήματος «Never Mind The Bollocks».

Το φύλλο χαρτιού με τους χειρόγραφους στίχους του Λίντον θα πωληθεί σε δημοπρασία της RR Auctions, η οποία εκτιμά ότι η τιμή του είναι 30.800 δολάρια, αλλά μπορεί να ανέλθει και σε 80.000 δολάρια.

Ο στίχος «A cheap holiday in other people's misery» είναι γραμμένος στην επάνω γωνία, κάτι που υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής.

Στην ίδια δημοπρασία «Marvels of Modern Music» της RR Auction, πωλούνται επίσης αντίγραφο του άλμπουμ «With The Beatles» υπογεγραμμένο και από τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος, ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του άλμπουμ «A Night At The Opera» των Queen και μια κιθάρα του Prince.

Οι συλλέκτες μπορούν επίσης να επιλέξουν φωτογραφίες από τη συλλογή του φωτογράφου των θρύλων της ροκ, Μπάρι Φάινσταϊν, των μελών των Beatles, των Rolling Stones, του Μπομπ Ντίλαν, του Ρόμπερτ Πλαντ και κιθάρες των Μπρους Σπρίνγκστιν, Έρικ Κλάπτον και του Richie Ramone.

Πηγή: skai.gr

