Sean Diddy Combs: Η Cassie Ventura υποδέχτηκε το τρίτο παιδί της λίγες μέρες μετά την κατάθεσή της

Η Κασσάνδρα Βεντούρα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια της R&B γνωστή και ως «Cassie», καλωσόρισε το τρίτο της παιδί.

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή, καθώς η Cassie, είναι βασική μάρτυρας στη δίκη του Σον «Diddy» Κομπς (Sean "Diddy" Combs), ο οποίος κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για σεξουαλική διακίνηση, εκβιασμό και μαστροπεία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ολοκλήρωσε την κατάθεσή της στο δικαστήριο. Μέσα σε τέσσερις ιδιαίτερα φορτισμένες ημέρες περιέγραψε αναλυτικά πώς ξυλοκοπήθηκε και βιάστηκε από τον άνδρα που κάποτε αγάπησε.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι γέννησε τον γιο της σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης την Τρίτη 27 Μαίου. Την ίδια μέρα, ο στυλίστας Ντεόντε Νας, ο οποίος εργάστηκε για τον Κομπς επί μία δεκαετία, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι μίλησε με την τραγουδίστρια για να τη συγχαρεί για το χαρμόσυνο γεγονός.

Η Cassie, γνωστή κυρίως για την πλατινένια επιτυχία του 2006 «Me & U», είναι παντρεμένη με τον γυμναστή Άλεξ Φάιν (Alex Fine) από τον Σεπτέμβριο του 2019. Το ζευγάρι έχει ήδη δύο κόρες, τη 5χρονη Φράνκι και την 4χρονη Σάνι, σύμφωνα με το AP.

Τον Φεβρουάριο αποκάλυψε την τρίτη εγκυμοσύνη μέσω ανάρτησης στο Instagram, στην οποία κοινοποίησε μια σειρά από ασπρόμαυρα οικογενειακά στιγμιότυπα. Τη συνόδευσε με μία μπλε καρδιά στη λεζάντα. Ο σύζυγός της από την πλευρά του, έγραψε στο Instagram: «Η οικογένειά μου είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να ζητήσω».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.