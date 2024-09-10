Λογαριασμός
Η Ιλάειρα Ζήση απαντά στο Tiktok με ένα βίντεο πώς τα κατάφερε με την επιλόχειο κατάθλιψη

Ζει την απόλυτη ευτυχία αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει δύσκολες στιγμές

Οι ορμονικές διακυμάνσεις μετά τη γέννα, η κούραση και οι ανάγκες του μωρού σίγουρα είναι μια απαιτητική διαδικασία για κάθε νέα μαμά. δεν είναι καθόλου δύσκολο να την πάρει από κάτω, να μην νιώθει καλά, ακόμα και να έχει βαθιά θλίψη ενώ όλοι γύρω της πιστεύουν πως δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά τρισευτυχισμένη.

Και η Ιλάειρα Ζήση σίγουρα είναι τρελά ερωτευμένη και με τον άντρα της και με την κόρη της. Όμως κι εκείνη πέρασε φάσεις που όπως η ίδια αποκάλυψε με ένα βίντεό της στο Tiktok, ήταν επιλόχειος κατάθλιψη

Ιλάειρα Ζήση Επιλόχειος κατάθλιψη
