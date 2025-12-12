Ρότζερ Ντάλτρι: Και επίσημα Σερ… - Τι είπε ο τραγουδιστής των Who για τον τίτλο του Ιππότη

Ο αρχηγός του αγγλικού συγκροτήματος The Who, Σερ Ρότζερ Ντάλτρι δήλωσε ότι η απόκτηση του τίτλου του Ιππότη είναι ταυτόχρονα «απίστευτη τιμή» και «όνειρο» για κάποιον με το δικό του παρελθόν.

Ο 81χρονος τραγουδιστής, ο οποίος ξεκίνησε και επιμελήθηκε τις συναυλίες στο Royal Albert Hall του ιδρύματος υποστήριξης έφηβων με καρκίνο, Teenage Cancer Trust, τιμήθηκε για το φιλανθρωπικό του έργο, τις υπηρεσίες του στο ίδρυμα και στη μουσική. Ο Ρότζερ Ντάλτρι δήλωσε μετά την τελετή απονομής του τίτλου στο Κάστρο του Ουίνδσορ την Τετάρτη ότι δέχεται την τιμή εκ μέρους όσων προσφέρουν μέσω του ιδρύματος.

Από το 2000 ο Ρότζερ Ντάλτρι αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από τις ετήσιες συναυλίες συγκέντρωσης πόρων στο Royal Albert Hall συμβάλλοντας ουσιαστικά στη λειτουργία και την προβολή του οργανισμού. «Για μένα, είναι διπλή τιμή, επειδή την λαμβάνω για το έργο μου με το Teenage Cancer Trust. Επομένως, είναι υπέροχο» ανέφερε.

«Την αποδέχομαι εκ μέρους όλων εκείνων των ανθρώπων που μπορεί να μην λάβουν ποτέ τιμητική διάκριση και χωρίς τους οποίους δεν θα είχαμε ποτέ την επιτυχία που έχουμε σημειώσει στο φιλανθρωπικό μας ίδρυμα» υπογράμμισε. «Είναι σημαντικό για μένα να τους κάνω να συνειδητοποιήσουν ότι τους εκτιμούν πραγματικά» σημείωσε.

🎖️ Prince William held an Investiture at Windsor Castle today.



Sir Roger Daltrey, from Etchingham, Patron of the Teenage Cancer Trust, is made a Knight Bachelor by The Prince of Wales for services to charity & music. pic.twitter.com/2dSVuNUm2A — Imperial Material ♚ (@implmaterial) December 10, 2025

«Είναι μια απίστευτη τιμή, γεννήθηκα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μεγάλωσα στους δρόμους του Λονδίνου, για ένα παιδί σαν εμένα, το ότι το πέτυχα αυτό είναι ένα όνειρο» τόνισε. Ο μουσικός είπε ότι βρισκόταν σε περιοδεία όταν έλαβε η επιστολή που τον ενημέρωνε για τον τίτλο του Ιππότη. Η σύζυγός του, Χέδερ, δεν του το είπε όσο έλειπε και αργότερα «αποκάλυψε την είδηση» όταν επέστρεψε σπίτι.

Ο Σερ Ρότζερ Ντάλτρι ανέφερε ότι είναι σημαντικό να «αγαπάς απλώς αυτό που κάνεις» προσθέτοντας: «Ποτέ μην χάνεις την αγάπη σου για αυτό που κάνεις και το προσφέρεις». Πέρυσι παραιτήθηκε από τον ρόλο του ως επιμελητής των συναυλιών του Teenage Cancer Trust μετά από περισσότερα από 20 χρόνια στον ρόλο.

Πηγή: skai.gr

