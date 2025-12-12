Λογαριασμός
«Στην Αγκαλιά του Φάνη» απόψε Θάλεια Ματίκα, Τάσος Ιορδανίδης και Δημήτρης Σκαρμούτσος (Trailer)

H σχέση της Θάλειας Ματίκα και του Τάσου Ιορδανίδη μετρά 18 χρόνια και το αγαπημένο ζευγάρι μοιράζεται με τον Φάνη Λαμπρόπουλο όσα τους ένωσαν

«Στην Αγκαλιά του Φάνη» μπαίνουν απόψε, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 23.50, στον ΣΚΑΪ η Θάλεια Ματίκα, ο Τάσος Ιορδανίδης και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Η σχέση της Θάλειας Ματίκα και του Τάσου Ιορδανίδη μετρά 18 χρόνια και το αγαπημένο ζευγάρι μοιράζεται με τον Φάνη Λαμπρόπουλο όσα τους ένωσαν. Η γνωριμία, η συνεργασία, οι δυσκολίες του επαγγέλματος, η πρόταση γάμου «υπερπαραγωγή», όλα βρίσκουν τη θέση τους σε αυτή τη συνέντευξη. Πόσο «στοχοπροσηλωμένος» είναι ο Τάσος Ιορδανίδης; Πόσο δυναμική είναι η Θάλεια Ματίκα; Όταν έρχεται η ώρα του παιχνιδιού οι απαντήσεις προκαλούν έκπληξη και άφθονο γέλιο.

Ο αγαπημένος σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος έρχεται στον Φάνη με διάθεση για αποκαλύψεις! Ποιο παράπονο όμως έχει από τον παρουσιαστή; Τα αστέρια Michelin και η σημασία τους, η πορεία του από την Ελλάδα στην Καλιφόρνια. Η μετάβαση στην Ιαπωνία και η επιστροφή στη βάση του. Πώς βρέθηκε να πηγαίνει στο ίδιο σχολείο με τον Snoop Dogg; Η γνωριμία του με τον Τσαρλς Μπουκόφσκι αλλά και η σχέση του με την τηλεόραση έρχονται απόψε στις οθόνες μας.

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Δείτε το τρέιλερ:

