«Στην Αγκαλιά του Φάνη» μπαίνουν απόψε, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 23.50, στον ΣΚΑΪ η Θάλεια Ματίκα, ο Τάσος Ιορδανίδης και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Η σχέση της Θάλειας Ματίκα και του Τάσου Ιορδανίδη μετρά 18 χρόνια και το αγαπημένο ζευγάρι μοιράζεται με τον Φάνη Λαμπρόπουλο όσα τους ένωσαν. Η γνωριμία, η συνεργασία, οι δυσκολίες του επαγγέλματος, η πρόταση γάμου «υπερπαραγωγή», όλα βρίσκουν τη θέση τους σε αυτή τη συνέντευξη. Πόσο «στοχοπροσηλωμένος» είναι ο Τάσος Ιορδανίδης; Πόσο δυναμική είναι η Θάλεια Ματίκα; Όταν έρχεται η ώρα του παιχνιδιού οι απαντήσεις προκαλούν έκπληξη και άφθονο γέλιο.

Ο αγαπημένος σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος έρχεται στον Φάνη με διάθεση για αποκαλύψεις! Ποιο παράπονο όμως έχει από τον παρουσιαστή; Τα αστέρια Michelin και η σημασία τους, η πορεία του από την Ελλάδα στην Καλιφόρνια. Η μετάβαση στην Ιαπωνία και η επιστροφή στη βάση του. Πώς βρέθηκε να πηγαίνει στο ίδιο σχολείο με τον Snoop Dogg; Η γνωριμία του με τον Τσαρλς Μπουκόφσκι αλλά και η σχέση του με την τηλεόραση έρχονται απόψε στις οθόνες μας.

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Δείτε το τρέιλερ:

