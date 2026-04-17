Ξεκίνησε στη Βαλτική Θάλασσα μια τελευταία προσπάθεια διάσωσης της αρσενικής μεγάπτερης φάλαινας που εγκλωβίστηκε τον περασμένο μήνα στα ρηχά της Λίμπεκ, κοντά στην παραλία Τιμερντόρφερ, παρά τις επικρίσεις ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας και θα μπορούσε να βλάψει περαιτέρω το πλάσμα των 12 τόνων.

Τη στιγμή που οι ειδικοί έκαναν λόγο για «χαμένη μάχη» και οι τοπικοί αξιωματούχοι φαίνονταν έτοιμοι να παραδεχτούν την ήττα τους και να αφήσουν το ταλαιπωρημένο και σε διαρκή κατάσταση στρες θηλαστικό να να πεθάνει, δύο απρόσμενοι «προστάτες» εμφανίστηκαν για μία ύστατη προσπάθεια διάσωσης του «Τίμι» (Timmy) – όπως «βαφτίστηκε» από την παραλία όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Timmy es una ballena jorobada que lleva ya dos semanas varada frente a la isla de Poel, en Alemania. Un grupo de millonarios ha querido costear un último intento de salvarla.



Επρόκειτο για δύο πολυεκατομμυριούχους που προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν μια αποστολή διάσωσης, για την οποία έλαβαν την έγκριση του κράτους.

Ενας από τους μεγιστάνες είναι ο Βάλτερ Γκουντς, ιδρυτής μιας μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών. «Τουλάχιστον αν προσπαθήσεις, έχεις μια πιθανότητα να τη σώσεις», είπε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Είναι τέτοιο το ενδιαφέρον της γερμανικής κοινής γνώμης για τον Τίμι, ώστε την Πέμπτη τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ζωντανά τη λεγόμενη «Επιχείρηση Μαξιλάρι».

Το νέο σχέδιο διάσωσης προβλέπει την απομάκρυνση της άμμου κάτω από την κοιλιά του κήτους και τη χρήση αερόσακων για την ανύψωσή του πάνω σε ειδικό μουσαμά, ο οποίος θα τοποθετηθεί σε δύο πλωτές εξέδρες και θα ρυμουλκηθεί προς τα ανοιχτά.

Το θηλαστικό αναφέρεται ότι έχει πληγές στην πλάτη του και δερματική λοίμωξη, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε περίπτωση που η ομάδα φέρει εις πέρας αυτό το έργο, ο Τίμι θα μεταφεθεί στη συνέχεια με ρυμουλκό στη Βόρεια Θάλασσα και πιθανώς μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό, σε μια τελευταία προσπάθεια να απελευθερωθεί σε πιο φιλόξενα νερά.

Η Greenpeace, η οποία είχε συμμετάσχει σε προηγούμενες προσπάθειες διάσωσης, επέκρινε την τελευταία αυτή επιχείρηση για το «άρρωστο και σοβαρά εξασθενημένο» ζώο.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν δήλωσε ότι το πρόγραμμα διάσωσης της φάλαινας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη διοργανώτρια ιππικών εκδηλώσεων Karin Walter-Mommert, φέρει την πλήρη ευθύνη για την επιτυχία ή την αποτυχία της επιχείρησης.

Οι κρατικοί πόροι για τη διάσωση του κήτους είχαν ήδη ανασταλεί την 1η Απριλίου. Ωστόσο, η αγωνιώδης προσπάθεια του Τίμι να παραμείνει στη ζωή ενέπνευσε περαιτέρω συμπάθεια και κινητοποίησε εκ νέου την κοινή γνώμη.

