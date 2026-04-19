Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη διαδοχική ημέρα νέα επιχείρηση διάσωσης της Timmy, της μεγάπτερης φάλαινας, που παραμένει εγκλωβισμένη εδώ και εβδομάδες στα ρηχά της Βαλτικής Θάλασσας, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στη Γερμανία.

Το ζώο εντοπίστηκε στις 23 Μαρτίου, όταν προσάραξε σε παράκτια περιοχή, κινητοποιώντας άμεσα μια απαιτητική επιχείρηση στην οποία επιστρατεύτηκαν ακόμη και βαριά μηχανήματα. Αν και αρχικά κατέστη δυνατή η επαναφορά της στο νερό, η φάλαινα επέστρεψε σε κοντινά ρηχά σημεία, με την κατάστασή της να επιδεινώνεται αισθητά, παρουσιάζοντας σημάδια έντονης εξάντλησης και ασταθούς αναπνοής.

Παρά τις πρώτες εκτιμήσεις ειδικών που συνέστηναν να της δοθεί χρόνος ώστε να επιστρέψει μόνη της στα ανοιχτά, ξεκίνησε νέα ιδιωτική πρωτοβουλία διάσωσης έπειτα από τις προηγούμενες ανεπιτυχείς προσπάθειες. Το Σάββατο, διασώστες παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο πλευρό της, ενώ μεταφέρθηκε στην περιοχή και πλωτή πλατφόρμα, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί η ρυμούλκησή της προς τη Βόρεια Θάλασσα.

Την ίδια στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς της σε ωκεανογραφικό μουσείο για τη διενέργεια νεκροψίας, σε περίπτωση που δεν επιβιώσει. Παράλληλα, οργανώσεις όπως η Sea Shepherd ζητούν να μην υπάρξει περαιτέρω ανθρώπινη παρέμβαση, υποστηρίζοντας ότι το ζώο θα πρέπει να αφεθεί ανενόχλητο.

Πηγή: skai.gr

