Ο Ράιαν Ρέινολντς μπορεί να είναι από το Βανκούβερ, αλλά εισπράττει αναγνώριση στην Οτάβα.

Ο Καναδός ηθοποιός θα έχει οδό στην καναδική πρωτεύουσα,που θα φέρει το όνομά του.

Ο Ράιαν Ρέινολντς μεγάλωσε στη γειτονιά Κιτσιλάνο του Βανκούβερ, πέρασε όμως μέρος των νεανικών του χρόνων στην περιοχή Βανιέρ στην Οτάβα.

«Είναι σαφές ότι η Οτάβα έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του Ράιαν» είπε ο δήμαρχος της πόλης Τζιμ Γουάτσον κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης ότι οδός θα φέρει το όνομά του.

Ο Γουάτσον ανέφερε ότι ο Ρέινολντς ευχαρίστησε τη δημοτική αρχή και τόνισε ότι η απόφαση έχει μεγάλη σημασία για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Πέρυσι, ο Ράιαν Ρέινοιλντς τιμήθηκε με το βραβείο του Γενικού Κυβερνήτη του Καναδά μαζί με την Κάθριν Ο' Χάρα.

Ο ηθοποιός αστειεύτηκε επίσης στο Twitter ότι άλλαξε τώρα το όνομα της κόρης του σε «Οτάβα».

Ο Ράιαν Ρέινολντς και η σύζυγός του Μπλέικ Λάιβλι έχουν κάνει αρκετές δωρεές σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς στον Καναδά και στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και στην Τράπεζα Τροφίμων της Οτάβα.

