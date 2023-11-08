Queer έρωτας και πολιτική: «Fellow Travelers» ή το πολιτικό θρίλερ που πρέπει να δείτε

Ο Μακαρθισμός υπήρξε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της αμερικανικής «δημοκρατίας» της δεκαετίας του ’50. Ο «κομμουνιστοφάγος», όπως ήταν γνωστός ο πολιτικός Τζόζεφ Μακάρθι, υπήρξε ο λόγος που χιλιάδες προοδευτικοί στις ΗΠΑ βιώσαν φοβερές ανακρίσεις και διώξεις. Ζωές καταστράφηκαν, άνθρωποι πρόδωσαν φίλους και συνεργάτες, η μόνιμη απειλή έγινε μέρος της ζωής τους. Ούτε το Χόλιγουντ δε γλίτωσε από την μανία του μακαρθισμού – κανείς δεν ήταν στο απυρόβλητο. Τα είδαμε και στον «Οπενχάιμερ» του Νόλαν, φέτος.

Αυτό που πολλοί ενδεχομένως να μην γνωρίζουν – εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα – είναι ότι στο στόχαστρο του Μακάρθι βρέθηκε και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Δεξί χέρι του Μακάρθι υπήρξε ο Ρόι Κον (ο οποίος όπως διάβασα έκρυβε τη σεξουαλικότητα του με τρομερή εκδικητικότητα). Μαζί ηγήθηκαν του «Lavender scare», μίας μυστικής εκστρατείας για την “εκκαθάριση” των ομοφυλόφιλων εργαζόμενων από τις κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Εν μέσω αυτής της τρομακτικής εκστρατείας – που μάλλον κυνήγι μαγισσών θύμιζε – γνωρίζονται και ερωτεύονται οι δύο πρωταγωνιστές του Fellow Travelers, του νέου mini series του υποψήφιου για Όσκαρ Ron Nyswaner, που έκανε πρεμιέρα στην COSMOTE TV πριν από μόλις δύο εβδομάδες.

Ένας επικός queer έρωτας στο πιο ενδιαφέρον πολιτικό θρίλερ που θα δεις αυτή τη στιγμή

Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Thomas Mallon που κυκλοφόρησε το 2007, το Fellow Travelers ακολουθεί έναν έρωτα – μεταξύ του Tim Laughlin (τον οποίο υποδύεται ο Τζόναθαν Μπέιλι) και του Hawkins «Hawk» Fuller (Ματ Μπόμερ), αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – που μετρά δεκαετίες. Η σχέση τους ξεκινά μυστικά κατά τη διάρκεια του “Lavender Scare” της δεκαετίας του ’50 και συνεχίζεται μέχρι την επιδημία HIV τη δεκαετία του ’80.

