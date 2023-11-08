Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Οι μαμάδες αναλαμβάνουν δράση - Δείτε το trailer

Τα ζευγάρια του προηγούμενου επεισοδίου έκαναν καλή εντύπωση στον Έκτορα Μποτρίνι με τα πιάτα που παρουσίασαν. Σήμερα, στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» έρχονται για δεύτερη φορά η Εύα με τη μαμά της Σωστιάννα αλλά και ο Γιάννης με τη μαμά του Εβίτα.

Δείτε το trailer:

Η Εύα και η Σωστιάννα κατάφεραν στο προηγούμενο επεισόδιο να κερδίσουν τους αντιπάλους τους και να πάρουν την πρώτη θέση. Η πολύ καλή τους επίδοση κάνει τον Έκτορα να έχει περισσότερες απαιτήσεις από το «μπριάμ» που θα μαγειρέψουν αυτή τη φορά. Θα καταφέρουν να κρατήσουν τον τίτλο τους;

Την πορεία της μαμάς και της κόρης θα προσπαθήσει να σταματήσει ο Γιάννης που, με τις οδηγίες της μαμάς του, Εβίτας, θα μαγειρέψει «αστακομακαρονάδα». Θα ακούσει ο Γιάννης τις εντολές της μαμάς του ή θα κάνει του κεφαλιού οδηγώντας την προσπάθειά τους σε… ναυάγιο;

Ο Μάρκος Σεφερλής τα δίνει όλα - όχι στη μαγειρική, αλλά στο χορό και το τραγούδι. Οι παίκτες παρασύρονται από το κέφι και ξεχνάνε το φαγητό… πάνω στο μάτι. Τι θα φτάσει τελικά στο πιάτο του Έκτορα;

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.