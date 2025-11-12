Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ άφησε το στίγμα του και στο «Dancing With the Stars». Σε μια απροσδόκητη κίνηση, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης στο επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του αμερικανικού σόου, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον διαγωνιζόμενο Ρόμπερτ Έρβιν και την παρτενέρ του Γουίτνεϊ Κάρσον.

«Παιδιά, έχετε πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσετε», είπε ο Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια της κλήσης, η οποία προβλήθηκε στο βίντεο πριν από την εμφάνιση του χορευτικού διδύμου. «Σας εύχομαι λοιπόν καλή τύχη στο σόου», συμπλήρωσε.

Ο πρίγκιπας δεν παρέλειψε να πειράξει τον Αυστραλό οικολόγο, φωτογράφο και παρουσιαστή επειδή δεν κατάφερε να παρευρεθεί μαζί του στην τελετή απονομής του βραβείου Earthshot Prize, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στις 5 Νοεμβρίου.

«Μας λείπεις, Ρόμπερτ. Ενώ τα γρήγορα πόδια σου χορεύουν αλλού, εγώ σε χρειάζομαι εδώ», ανέφερε ο Ουίλιαμ ενώ απευθυνόμενος στην Γουίτνεϊ Κάρσον, είπε: «Πρέπει να τον γεμίσεις με όσο το δυνατόν περισσότερη λάμψη γίνεται».

Και ενώ η εμφάνιση του Ουίλιαμ ήταν μια συναρπαστική έκπληξη για τον Ρόμπερτ, δεν ήταν η μόνη που δέχτηκε αυτή την εβδομάδα. Η αδερφή του, Μπίντι Έρβιν - η οποία έχει ήδη κατακτήσει το βραβείο Mirrorball το 2015 με παρτενέρ τον Ντέρεκ Χαφ - βρέθηκε στο πλευρό του μαζί με την 5χρονη κόρη της Γκρέις, σύμφωνα με το Ε! Νews.

