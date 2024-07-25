Λογαριασμός
Η Σίσσυ Χρηστίδου στις φυλακές του Αλκατράζ

Μια διαφορετική τουριστική επίσκεψη σε αυτό το ταξίδι της

Δεν τη λες και μια συνηθισμένη επιλογή, αν και οι πρώην Ομοσπονδιακές φυλακές του Αλκατράζ είναι ένας δημοφιλέστατος τουριστικός προορισμός στο San Fransisco (μετά τη γέφυρα Golden Gate), όταν είναι ανοιχτές για το κοινό γιατί δεν είναι πάντα.

Τη γέφυρα την είδαν τις προηγούμενες μέρες -παρά την ομίχλη- και χθες Σίσσυ Χρηστίδου είπε να επισκεφθεί αυτό το μοναδικό νησί με τις θρυλικές κτιριακές εγκαταστάσεις των φυλακών του Αλκατράζ που έπαψαν να λειτουργούν –λόγω υψηλού κόστους- στις 21 Μαρτίου του 1963 και για δύο περίπου χρόνια μετά το κλείσιμό τους είχαν καταληφθεί από ακτιβιστές.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

