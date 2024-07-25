«Bahar-Καινούργια Αρχή»: Ο Τιμούρ σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση – Trailer, sneak preview

«Bahar-Καινούργια Αρχή»

Ο Τιμούρ προσπαθεί να είναι καλός πατέρας – όμως εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι τα παιδιά του να ακολουθούν τα δικά του θέλω, τις δικές του επιθυμίες. Αυτό όμως απομακρύνει ακόμα περισσότερο τον Αζίζ και την Ουμάι. Η Μπαχάρ είναι εκεί για να τον στηρίξει, όπως άλλωστε κάνει με όλους…

Ο Τιμούρ προσπαθεί να έρθει κοντά με τον γιο του, τον Αζίζι Ουράς. Όμως πάντα βρίσκει τα λάθος λόγια να του πει και να τον κάνει να αισθανθεί άσχημα. Ποτέ δεν τον επικροτεί και δεν του λέει ένα μπράβο αλλά έχει συνεχώς παράπονα, με αποτέλεσμα ο Αζίζ να απομακρύνεται συνεχώς από κοντά του. Ο Τιμούρ συνειδητοποιεί πως συμπεριφέρεται ακριβώς όπως ο πατέρας του και αυτό τον καταρρακώνει.

Μετά από παρότρυνση της Μπαχάρ, η κολλητή της, η Τσαγλά, βγαίνει ραντεβού με τον Δρ. Εβρέν. Αμέσως όμως καταλαβαίνει πως το δικό του ενδιαφέρον είναι αλλού… Παρόλα αυτά, και οι δύο αποφασίζουν πως μπορούν να βρίσκονται ως δύο καλοί φίλοι.

Η Ρενγκίν προλαβαίνει να ζητήσει συγγνώμη από τον πατέρα της, λίγο πριν εκείνος πεθάνει. Μετά τον θάνατό του, η Ρενγκίν είναι έτοιμη να καταρρεύσει. Εκτός από την κόρη της, δεν έχει κανέναν να την στηρίξει - ακόμα και ο αδερφός της, ο Σελίμ, τη διώχνει. Τη στιγμή που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ κάποιον να της κρατήσει το χέρι, συνειδητοποιεί πως αυτός δεν θα είναι ποτέ ο Τιμούρ. Όταν ο τελευταίος προσπαθεί να της συμπαρασταθεί, εκείνη τον διώχνει, όμως κάποιος προλαβαίνει να τους δει σε μία τρυφερή στιγμή.

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

