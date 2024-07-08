Εβελίνα Νικόλιζα: «Δεν μου κάνει καλό το βόλεμα»

Την Εβελίνα Νικόλιζα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Summer’s Cool» και η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Μαύρου αμέσως μετά το κλείσιμο της εκπομπής από την οποία κιόλας ανακοίνωσε ότι αποχωρεί μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας. Και ανάμεσα σε πολλά μίλησε και για την απόφασή της αυτή:

«Αισθάνομαι πολύ ωραία αν και σίγουρα ξέρω ότι θα μου λείψουν άνθρωποι γιατί είμαστε φίλοι. Από την άλλη ξέρω ότι και δεν θα μου λείψουν γιατί όντως είμαστε φίλοι και δεν βρισκόμασταν μόνο στη δουλειά» είπε η Εβελίνα Νικόλιζα εμφανώς φορτισμένη.

Πώς ένιωσε όμως με τα λόγια που είπε για εκείνη η παρουσιάστρια του «Καλύτερα δε γίνεται», Ναταλία Γερμανού στην τελευταία εκπομπή:

«Σίγουρα νιώθω πάρα πολύ ωραία γιατί η Ναταλία είναι μία από τις καλύτερες Ελληνίδες παρουσιάστριες και έχουμε περάσει πολλά. Πάμε για άλλα και σίγουρα θα συνεχίσω, με έναν τρόπο, να είμαι κομμάτι αυτής τη εκπομπής ως τηλεθεάτρια πια.

Νιώθω ότι σε αυτή την εκπομπή έδωσα ότι είχα να δώσω, πήρα ότι είχαν να πάρω και από εκεί και πέρα θέλω να δοκιμαστώ σε άλλα πράγματα. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο τηλεοπτικά αλλά δεν θέλω να μένω πολύ καιρό σε κάτι, ακόμα και αν εγώ βολεύομαι και νιώθω άνετα, γιατί δεν μου κάνει καλό το βόλεμα.

Πραγματικά δεν αναζητώ τίποτα και έφυγα με έναν τρόπο που, εγώ, μου το αναγνωρίζω. Θα μου δώσω μόνη μου, τώρα εδώ, συγχαρητήρια. Ήταν γενναίο για μένα γιατί δεν έφυγα έχοντας κλείσει κάτι ούτε έχοντας υπόψιν ότι θα κλείσω κάτι. Αφήνω μια θέση στην οποία δούλευα με τους φίλους μου για να ψάξω τι άλλο μπορώ να κάνω.

Κακά τα ψέματα, χάνω και έναν μισθό ο οποίος για όλους μας είναι σημαντικός αυτές τις μέρες γιατί πραγματικά θέλω να δω τι μπορώ να κάνω, να ψαχτώ και να βρω αυτό που είναι 100% για μένα».

