Εσείς το ξέρατε ότι ο Ορέστης Χαλκιάς έχει και δεύτερο επίθετο;

Ο αγαπημένος Αντώνης του Maestro in Blue, ο τηλεοπτικός αδερφός της Κλέλιας Ανδριολάτου είδε να αποκτάει τεράστια αναγνωρισιμότητα με αυτόν τον ρόλο και ξαφνικά όλοι να συζητάνε για αυτόν.

Η δε ερμηνεία του στο Τυχερό Αστέρι έγινε viral σε χρόνο dt.

Ο 30χρονος ηθοποιός αυτές τις ημέρες βρέθηκε στην Κίνα συμμετέχοντας σε ένα μοναδικό φεστιβάλ και με αφορμή το ποστ που έκανε για αυτή την απίστευτη εμπειρία που έζησε εκεί ανακαλύψαμε πέρα του ότι είχε ένα μικρό ατύχημα στη σκηνή, επισήμως ο Ορέστης Χαλκιάς έχει και δεύτερο επίθετο.

