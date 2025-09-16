Η αρχική διαμαρτυρία των καλλιτεχνών της Eurovision κατά της συμμετοχής του Ισραήλ, παίρνει πλέον τη μορφή γενικευμένου μποϊκοτάζ του διαγωνισμού, με πολιτικές προεκτάσεις.

Σήμερα, η δημόσια ισπανική ραδιοτηλεόραση RTVE ψήφισε να αποσυρθεί από την Eurovision 2026, στη Βιέννη, αν συμμετάσχει στον διαγωνισμό το Ισραήλ.

Ήδη τον περασμένο Μάιο, ο σοσιαλιστής Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε δηλώσει πως το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί από την Eurovision για λόγους «αλληλεγγύης» με τον «λαό της Παλαιστίνης που ζει τον παραλογισμό του πολέμου και των βομβαρδισμών».

Η Ισπανία (μέλος των Big Five από το 2000), είναι η πέμπτη χώρα που ανακοινώνει κάτι τέτοιο, μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία.

Άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, επιφυλάσσονται να δεσμευθούν για την παρουσία τους, λέγοντας πως θα ανακοινώσουν τη συμμετοχή τους ή όχι, μόνο μετά τη γενική συνέλευση της EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση), στις 4 και 5 Δεκεμβρίου στη Γενεύη.

Αντίθετα, η διοργανώτρια χώρα, Αυστρία, η Ελβετία και οι επίσης Big 5 Γερμανία και Ιταλία, τάσσονται υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στον Διαγωνισμό.

EBU: «Η διαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη»

Μέχρι πρότινος, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) απέρριπτε σταθερά κάθε σενάριο αποκλεισμού του Ισραήλ. Ωστόσο, στα τέλη Αυγούστου για πρώτη φορά, ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Όπως δήλωσε, η συμμετοχή του Ισραήλ παραμένει υπό συζήτηση και η τελική απόφαση θα ληφθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στο προσεχές διάστημα.

«Η διαβούλευση με τα ευρύτερα μέλη της EBU βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν θα ληφθούν αποφάσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία» δήλωσαν πρόσφατα οι διοργανωτές στο Ηollywood Reporter.

Η EBU ανέφερε ότι «κατανοεί τις ανησυχίες και τις βαθιά ριζωμένες απόψεις γύρω από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», αλλά τα μέλη της εξακολουθούν «να συγκεντρώνουν απόψεις σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τη συμμετοχή και τις γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision».

Σύμφωνα με την Ένωση, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να επιβεβαιώσουν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση της επόμενης χρονιάς στη Βιέννη.

«Εναπόκειται σε κάθε μέλος να αποφασίσει εάν θέλει να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό και θα σεβαστούμε οποιαδήποτε απόφαση λάβουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές.

