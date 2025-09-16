Σε μια εποχή όπου η γεωπολιτική ένταση επηρεάζει ακόμη και τον κόσμο της μουσικής, τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά συμβούλια της Ευρώπης συζητούν για το θέμα των ημερών, τη συμμετοχή του Ισραήλ στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος αναμένεται να γίνει τον επόμενο Μάιο στην Αυστρία, μετατρέποντας έναν διαγωνισμό τραγουδιού σε «πολιτικό θρίλερ», καθώς πολλές χώρες απειλούν με μποϊκοτάζ τον διαγωνισμό σε περίπτωση που συμμετάσχει το Ισραήλ.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Telegraph, με αφορμή την ανακοίνωση της δημόσιας τηλεόρασης της Ιρλανδίας, σύμφωνα με την οποία η χώρα θα αποχωρήσει από τον διαγωνισμό αν υπάρξει εκπροσώπηση του Ισραήλ, δύο στρατόπεδα διαμορφώνονται εντός της EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση), κατά και υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στην Eurovision 2026.

Μπορεί οι χώρες που εναντιώνονται στη συμμετοχή του Ισραήλ να είναι γνωστές, αφού δημόσια τοποθετούνται, λέγοντας είτε πως δεν θα συμμετάσχουν στον επερχόμενο διαγωνισμό αν η EBU επιτρέψει την ισραηλινή συμμετοχή, είτε επιφυλάσσονται προς το παρόν να δεσμευθούν για την παρουσία τους, λέγοντας πως θα ανακοινώσουν τη συμμετοχή τους ή όχι, μόνο μετά τη Γ.Σ. της ένωσης, στις 4 και 5 Δεκεμβρίου στη Γενεύη.

Ήδη η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα συμμετάσχουν στην Eurovision 2026 αν συμμετάσχει το Ισραήλ, ενώ η Ισπανία, η Ισλανδία και το Βέλγιο αναμένουν την απόφαση της Γ.Σ. της EBU τον Δεκέμβριο για να επιβεβαιώσουν ή όχι τη συμμετοχή τους, αφήνοντας και αυτοί με τη σειρά τους το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από το διαγωνισμό.

Η The Telegraph παρουσιάζει επίσης και τις χώρες που υποστηρίζουν τη συμμετοχή του Ισραήλ στον επερχόμενο διαγωνισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Γερμανία και την Ιταλία, αμφότερες μέλη των BIG5 και από τις μεγαλύτερες χρηματοδότριες του διαγωνισμού. Στις χώρες που υποστηρίζουν τη συμμετοχή του Ισραήλ είναι η φετινή και η επόμενη διοργανώτρια, Ελβετία και Αυστρία.

Σε πιθανή ψηφοφορία στη Γ.Σ. οι χώρες που επίσης αναμένεται να υποστηρίξουν το Ισραήλ, σύμφωνα πάντα με τον The Telegraph, είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και το Αζερμπαϊτζάν.

Υπενθυμίζουμε πως σε περίπτωση που φθάσουμε σε ψηφοφορία στη Γ.Σ. της EBU, σύμφωνα με το καταστατικό της ένωσης, απαιτείται η συμμετοχή των 3/4 των μελών στην ψηφοφορία και εξ αυτών να υπερψηφίσουν την αποβολή του Ισραήλ τα 3/4.

Υπέρ του Ισραήλ η διοργανώτρια

Η διοργανώτρια χώρα, Αυστρία, τάσσεται υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στον Διαγωνισμό.Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε μια ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2026. To αποτέλεσμα ήταν θετικό για το Ισραήλ, ωστόσο όχι ομόφωνα.

Ο Alexander Zach, μέλος του συμβουλίου που συνδέεται με τους NEOS (κεντροδεξιό κόμμα στην Αυστρία), κατέθεσε πρόταση να υποστηριχθεί η συμμετοχή του Ισραήλ και να δοθεί εντολή στον γενικό διευθυντή να εκφράσει αυτή τη θέση στην EBU, σύμφωνα με το derstandard.at.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ORF χαιρετίζει τη συμμετοχή του ισραηλινού μέλους της EBU στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 και αναθέτει στον Γενικό Διευθυντή να εκπροσωπήσει και να γνωστοποιήσει αυτή τη θέση στην EBU».

Η Αυστρία ως διοργανώτρια χώρα δίνει αρκετό βάρος στο θέμα της συμμετοχής του Ισραήλ, ένα θέμα που θα κορυφωθεί στην επόμενη γενική συνέλευση της EBU τον Δεκέμβριο.

Με ουδέτερη σημαία

Η Ισραηλινή ιστοσελίδα Ynet, δημοσίευσε ένα άρθρο παρουσιάζοντας την πρόταση της EBU προς την ΚΑΝ (Δημόσια Ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ), σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας. Τα πιθανά σενάρια σύμφωνα με την πρόταση, ήταν δύο, και θέλουν το Ισραήλ είτε να αποσυρθεί οικειοθελώς από τον φετινό διαγωνισμό, είτε, αν επιθυμεί να παραμείνει, ο εκπρόσωπός του να εμφανιστεί στη σκηνή με ουδέτερη σημαία, αντί της εθνικής.

Το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης ανέφερε: «Πηγές που έχουν σχέση με την Eurovision στην Ευρώπη, έχουν μεταφέρει ανεπίσημα μηνύματα στο Ισραήλ, προτείνοντας ή την προσωρινή οικειοθελή αποχώρησή του ή τη συμμετοχή υπό ουδέτερη σημαία. Η προσωρινή οικειοθελής αποχώρηση του Ισραήλ δεν θα οδηγούσε σε έναν “ταπεινωτικό αποκλεισμό”. Μια ουδέτερη σημαία θα μπορούσε να είναι η σημαία της του δικτύου KAN, καθώς οι Ευρωπαίοι δεν έχουν πρόβλημα με τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, αλλά με τις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης».

Διαψεύδει η EBU

Ωστόσο, μέσω της ιστοσελίδας The Hollywood Reporter, ένας εκπρόσωπος της EBU διέψευσε τα παραπάνω λέγοντας:

«Η EBU δεν έχει κάνει καμία πρόταση στο Ισραήλ σχετικά με τη συμμετοχή του στον επόμενο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η συζήτηση με τα ευρύτερα μέλη της EBU βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν θα ληφθούν αποφάσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.»

Στην συνέχεια ανέφερε: «Η EBU κατανοεί τις ανησυχίες και τις βαθιά ριζωμένες απόψεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά εξακολουθούμε να ζητάμε την γνώμη τους, για να συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τη συμμετοχή και τις γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.»

Όπως ανέφερε νωρίτερα εκπρόσωπος της ένωσης, τα μέλη έχουν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου να αποφασίσουν αν θέλουν να συμμετάσχουν, και είναι απόφαση αποκλειστικά του κάθε καναλιού αν θα το κάνει, με την EBU να σέβεται όλες τις αποφάσεις που θα πάρουν.

Η τελική απόφαση σχετικά με την συμμετοχή του Ισραήλ αναμένεται να ληφθεί στη 95η Γενική Συνέλευση της EBU, που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη στις 4&5 Δεκεμβρίου. Εκεί θα συζητηθεί και πιθανότατα θα τεθεί σε ψηφοφορία το ζήτημα της συμμετοχής της χώρας. Αν δεν ληφθεί απόφαση αποκλεισμού, το Ισραήλ θα ανέβει κανονικά στη σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Η Intervision

Από το 2022, λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τα περισσότερα αθλητικά ή πολιτιστικά γεγονότα. Ανάμεσα σε αυτά, είναι και ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού, της Eurovision. Ωστόσο, η χώρα κατέφυγε σε μια εναλλακτική λύση, αναβιώνοντας το Intervision, ένα διαγωνσιμό της σοβιετικής εποχής (1965-1980), ο οποίος στοχεύει να ενώσει καλλιτέχνες από χώρες που μοιράζονται κοινές πολιτιστικές και πολιτικές προοπτικές, κυρίως από τους BRICS, την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), τη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Η ανακοίνωση του διαγωνισμού από τον επίσημο λογαριασμό του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρει ότι οι τελικοί θα διεξαχθούν στις 20 Σεπτεμβρίου 2025 σε προάστιο της Μόσχας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περισσότερες από 20 χώρες θα συμμετάσχουν. Οι μουσικές συμμετοχές είναι διαθέσιμες για ακρόαση μέσω του Telegram καναλιού του υπουργείου.

Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή των ΗΠΑ, η οποία εκπλήσσει δεδομένων των τεταμένων σχέσεων με τη Ρωσία. Ο Howard, γιος της R&B τραγουδίστριας Miki Howard, επιλέχθηκε από τους διοργανωτές, με έμφαση στο ότι η μουσική του «υπερβαίνει σύνορα και ενώνει πολιτισμούς». Η συμμετοχή φαίνεται να προέκυψε από πρόσκληση των Ρώσων διοργανωτών, χωρίς εμπλοκή επίσημου αμερικανικού φορέα, κάτι που είναι σύνηθες σε τέτοιους διαγωνισμούς. Ο Howard, γνωστός για συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Vanessa Williams και ο Akon, μπορεί να βλέπει σε αυτό ευκαιρία για διεθνή προβολή.

Χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν είχαν αρχικά δηλώσει ενδιαφέρον αλλά αποσύρθηκαν, ενώ άλλες όπως το Ιράν και το Μεξικό έχουν εκφράσει ενδιαφέρον χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.

Η πλήρης λίστα των χωρών, μαζί με τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους είναι:

Λευκορωσία: Nastya Kravchenko – “Motylyok”,

Βραζιλία: Luciano Calazans και Tais Nader – “Pipoca com Amor”,

Κίνα: Wang Xi – “Zài lùshàng”,

Κούβα: Zulema Iglesias Salaza – “Guaguancó“

Κολομβία: Nidia Góngora – “En los Manglares”,

Αίγυπτος: Mustafa Saad – “Ben elbanat”,

Αιθιοπία: Netsanet Sultan – “Halaala”,

Ινδία: Rauhan Malik – “Ishq”,

Καζακστάν: Amre – “Dala tañy”,

Κένυα: Sanaipei – “Flavour”,

Κιργιστάν: Nomad – “Jalgyz saga”,

Μαδαγασκάρη: D-Lain και Denise – “Tiako hanjeky”,

Κατάρ: Dana Al Meer – “Huwa dha anta”,

Ρωσία: Shaman – “Pryamo po serdtsu”,

Σαουδική Αραβία: Zena Emad – “Mojrad ham”,

Σερβία: Slobodan Trkulja και Balkanopolis – “Tri ružice”,

Νότια Αφρική: Mzansi Jikelele – “Home”,

Τατζικιστάν: Farrukh Hasanov – “Gori!”,

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Saif al-Ali – “Dawaa lilsalam”,

Ηνωμένες Πολιτείες: Brandon Howard – “We Are Champions”,

Ουζμπεκιστάν: Shokhrukh Mirzo Ganiev – “Sensan sevarim”,

Βενεζουέλα: Omar Acedo – “La fiesta de la paz”,

Βιετνάμ: Đức Phúc – “Phù Đổng Thiên Vương”.

