Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θα δώσει δύο συναυλίες στο Fonda Theater στο Χόλιγουντ, στο Λος Άντζελες στις 26-27 Μαρτίου.

Οι εμφανίσεις του στον χώρο χωρητικότητας 1.200 ατόμων είναι οι πρώτες του συναυλίες από τότε που ολοκλήρωσε την περιοδεία του σε στάδια τον Νοέμβριο με εμφάνιση στο Σικάγο.

Οι συναυλίες εγείρουν την περιέργεια μεταξύ των θαυμαστών του θρυλικού μουσικού ότι μπορεί να έχει κάτι άλλο να αποκαλύψει, όπως ένα νέο άλμπουμ.

Ορισμένοι ενθουσιασμένοι θαυμαστές έμαθαν την είδηση όταν το "Paul McCartney Rocks the Fonda!" αναρτήθηκε έξω από το Fonda Theater νωρίτερα.

Η εμφάνιση του πρώην μέλους των Beatles σε μικρή αίθουσα θυμίζει τις συναυλίες που έδινε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ στη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο του 2025 στην αίθουσα χορού Bowery Ballroom χωρητικότητας 575 ατόμων. Υπήρχε ένας φαινομενικός σκοπός για αυτές τις παραστάσεις, αν και δεν δηλώθηκε ευθέως: να ζεσταθούν για μια εμφάνιση του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο ειδικό αφιέρωμα για την 50η επέτειο του "Saturday Night Live", αναφέρει το Variety.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δημοσίευσε βίντεο προώθησης των συναυλιών στις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

