Survivor: Αποχώρησε ο Γιώργος Καραϊσαλίδης - Δείτε αποσπάσματα

Μετά από μία συναρπαστική μονομαχία με τον Σταύρο Φλώρο, ο Γιώργος Καραϊσαλίδης ήταν εκείνος που αποχώρησε από το Survivor στο χθεσινό επεισόδιο (17/03).

«Αρχικά, θα συγχαρώ τον αντίπαλό μου για την παραμονή του. Δυστυχώς, στεναχωριέμαι που αυτό το ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Γιατί γενικά έχω έρθει για τα run, γούσταρα πάρα πολύ. Ακόμα και αυτό (σ.σ. η μονομαχία) μου άρεσε πάρα πολύ. Ωστόσο, ήτανε μοιραίο να μη καταφέρω να ρίξω εγώ όλους τους στόχους και να παραμείνω στο παιχνίδι. Μένω με πάρα πολύ όμορφες εικόνες γενικά από το παιχνίδι. Στεναχωριέμαι που μία εικόνα που βλέπω, δυστυχώς είναι με θλιμμένα πρόσωπα από τους συμπαίκτες μου και χαρούμενα από τους αντιπάλους μου. Αλλά τι να κάνουμε, είναι ένα παιχνίδι. Ήρθαμε, παίξαμε, χάσαμε. Εύχομαι το έπαθλο να το φέρει κάποιος από τους Κόκκινους.» ήταν τα λόγια του Γιώργου Καραϊσαλίδη κατά την αποχώρησή του.

Στη συνέχεια, ζήτησε την άδεια να δώσει κάτι στον «αδελφό» του, όπως τον χαρακτήρισε, Δημήτρη Θεοδωρόπουλο. Έβγαλε από το λαιμό του το φυλαχτό που φορούσε και το έδωσε στον συμπαίκτη του λέγοντάς του: «Να σε προσέχει. Και να με σκέφτεσαι με αυτό».

Δείτε αποσπάσματα:

Ο Γιώργος Καραϊσαλίδης αποχαιρέτησε την ομάδα του και ακολούθησε τον Γιώργο Λιανό για να γράψει στην περγαμηνή το όνομα του «Αθηναίου» που θέλει να επιβραβεύσει ή να τιμωρήσει.

Στο Συμβούλιο του νησιού, που προηγήθηκε της μονομαχίας, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε πως το τηλεοπτικό κοινό στήριξε με την ψήφο του τους Μάνο Μαλλιαρό και Αλέξανδρο Τσιλιμίγκρα.

Το χθεσινό επεισόδιο ήταν γεμάτο από θετικές εξελίξεις για τους Επαρχιώτες, που κράτησαν ακέραιη την ομάδα τους και πήραν δύο νίκες, μία στα Παιχνίδια της Καραϊβικής και μία στο Αγώνισμα Επάθλου Επικοινωνίας.

Μία νέα αγωνιστική εβδομάδα ξεκινά στο Survivor, την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές!

Πηγή: skai.gr

