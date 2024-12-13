Λογαριασμός
My Style Rocks: Ελεύθερο θέμα και fun διάθεση - Σήμερα στις 16.30 στον ΣΚΑΪ - Trailer

My Style Rocks με την Κατερίνα Καραβάτου, καθημερινά στις 16.30

My Style Rocks

Το ελεύθερο θέμα που έχουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks φέρνει ποικιλία στα looks και στις εικόνες με τη διάθεση να παραμένει εορταστική!

Δείτε το τρέιλερ:

Στα παρασκήνια, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το εάν η Νικολέτα βάζει χαριστικές βαθμολογίες στη Βανέσσα. Υπάρχει μία νέα κλίκα ή η βαθμολογία της είναι αντικειμενική;

Την πασαρέλα για σήμερα ανοίγει η Σοφία η οποία παραλίγο να βγει ξυπόλυτη! Τι της έχει συμβεί; Τι σχέση έχει η τσάντα της με το σκαμπό που κάθεται;

Η Μαρία φοράει κάτι λιτό… για να ζητήσει αλάτι από τον γοητευτικό γείτονά της! Πώς θα πάει αυτό άραγε;

Το αποτυχημένο ραντεβού της Νικολέτας θα εξελιχθεί σε επιτυχημένο βαθμολογικά look;

Ποια διαγωνιζόμενη έχει φέρει το καλύτερο look της σεζόν μέχρι στιγμής;

