Το ελεύθερο θέμα που έχουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks φέρνει ποικιλία στα looks και στις εικόνες με τη διάθεση να παραμένει εορταστική!

Στα παρασκήνια, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το εάν η Νικολέτα βάζει χαριστικές βαθμολογίες στη Βανέσσα. Υπάρχει μία νέα κλίκα ή η βαθμολογία της είναι αντικειμενική;

Την πασαρέλα για σήμερα ανοίγει η Σοφία η οποία παραλίγο να βγει ξυπόλυτη! Τι της έχει συμβεί; Τι σχέση έχει η τσάντα της με το σκαμπό που κάθεται;

Η Μαρία φοράει κάτι λιτό… για να ζητήσει αλάτι από τον γοητευτικό γείτονά της! Πώς θα πάει αυτό άραγε;

Το αποτυχημένο ραντεβού της Νικολέτας θα εξελιχθεί σε επιτυχημένο βαθμολογικά look;

Ποια διαγωνιζόμενη έχει φέρει το καλύτερο look της σεζόν μέχρι στιγμής;

