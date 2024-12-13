«The Voice Of Greece»: Με τον Γιώργο Καπουτζίδη - Εξαιρετικές φωνές, μεγάλα διλήμματα και...Παπαρίζου - Διονυσίου σε ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου

Το «The Voice of Greece» έρχεται και αυτό το Σάββατο στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με το τρίτο συναρπαστικό επεισόδιο των Knockouts! Εξαιρετικές φωνές, μεγάλα διλήμματα και μία μοναδική συνύπαρξη είναι λίγα μόνο από όσα πρόκειται να παρακολουθήσουμε...

Ο Πάνος Μουζουράκης, με guest coach τη Μαρίνα Σπανού, προετοίμασαν κατάλληλα τους εννέα διαγωνιζόμενους, οι οποίοι καλούνται να ερμηνεύσουν τραγούδια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Δύο από αυτούς μάλιστα, κάνουν ιδιαίτερες αφιερώσεις.

Δείτε το trailer:

Ο Χρήστος Μάστορας, με guest coach τον Αναστάσιο Ράμμο, δίνει το «παρών» στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού με δύο τριάδες και ένα ντουέτο. Μπορεί ο Χρήστος Μάστορας να κάνει τις επιλογές του, το ίδιο όμως κάνει και ένας άλλος coach: ενεργοποιεί το button του steal, «κλέβοντας» δύο φωνές για τη δική του ομάδα!

Από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, με guest coach τον Apon, διαγωνίζονται έξι μέλη της, ερμηνεύοντας κυρίως τραγούδια από το ελληνικό ρεπερτόριο.

Το διαγωνιστικό κομμάτι συμπληρώνουν οκτώ διαγωνιζόμενοι από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, η οποία είχε στο πλευρό της ως guest coach τον Στέλιο Διονυσίου. Μία αναμέτρηση όμως, είναι αρκετή για να δυσκολέψει την coach.

Στα highlight της βραδιάς, η Έλενα Παπαρίζου και ο Στέλιος Διονυσίου ανεβαίνουν στη σκηνή του #TheVoiceGR και μας «ξυπνάνε» μνήμες, ερμηνεύοντας τρία διαχρονικά τραγούδια του κορυφαίου Στράτου Διονυσίου.

Τα Knockouts του «The Voice of Greece» συνεχίζονται δυναμικά και οι coaches βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις!

