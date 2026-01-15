Pepper Church Sessions: The Callas

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στις 20:30, οι The Callas μπαίνουν στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, για ένα μοναδικό ατμοσφαιρικό acoustic live, μια εμπειρία όπου ο ήχος και η τέχνη γίνονται ένα.

Οι The Callas είναι η κορυφή ενός «καλλιτεχνικού εργοστασίου» που ξεκίνησε από τους αδελφούς Λάκη και Άρη Ιωνά και δημιουργεί μουσική, ταινίες, περιοδικά, εικαστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα.

Τα μέλη του μουσικού project των The Callas είναι οι: Άρης Ιωνάς (κιθάρα, φωνητικά), Λάκης Ιωνάς (μπάσο, φωνητικά), Χρυσάνθη Τσουκαλά (ντραμς, φωνητικά) και Χρήστος Μπεκίρης (κιθάρα).

Έχουν παίξει live σε εκκλησίες, διαμερίσματα, πλοία, γκαλερί, βουνά, μουσεία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Μετρούν πολλές συνεργασίες σε άλμπουμ, ενώ έχουν σκηνοθετήσει 5 μεγάλου μήκους ταινίες και με εικαστικές εκθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Αθήνα και τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Callassetes στο Pepper Church Session: Ειρήνη Ζωγράφου, Φιλίππα Δημητριάδη, Μελία Παπαδοπούλου, Δάφνη Κυριακίδη

