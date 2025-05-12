Της Μαρίνας Χαραλάμπους
Έντονο ήταν το κλίμα στη δεύτερη αποχώρηση του Big Brother, καθώς η Αργυρώ Κατσιγαράκη είπε το δικό της «αντίο» στους συγκάτοικους της. Η ψηφοφορία κρίθηκε ανάμεσα στη Ζωή Ασουμανάκη, τον Χρήστο Ντεντόπουλο και την Αργυρώ, με την τελευταία να είναι τελικά αυτή που αποχώρησε από το σπίτι.
Στην πρώτη της αποκλειστική συνέντευξη, η Αργυρώ αποκάλυψε πως η αποχώρηση ήταν για εκείνη και λύτρωση, αφού σε λίγες μέρες φτάνει στην Ελλάδα η εγγονή της από τη Νορβηγία, την οποία δεν έχει δει εδώ και πέντε χρόνια.
Η ίδια δεν μάσησε τα λόγια της: αποκάλυψε ποιες συμπαίκτριές της αποκαλεί «ύαινες», μίλησε για τα συναισθήματα μοναξιάς που ένιωσε στο παιχνίδι, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές στο παιχνίδι.
- Big Brother: Αποχώρησε η Αργυρώ Κατσιγαράκη - Μπήκε ο KAS και μία νέα ποινή αναστάτωσε το σπίτι - Δείτε βίντεο
- Άρχισαν τα όργανα στην Eurovision για το Ισραήλ – Επίθεση στην τραγουδίστρια από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές
- Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Αρχίζουμε την εβδομάδα μας από το Αργοστόλι - Δείτε το trailer
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.