Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Έντονο ήταν το κλίμα στη δεύτερη αποχώρηση του Big Brother, καθώς η Αργυρώ Κατσιγαράκη είπε το δικό της «αντίο» στους συγκάτοικους της. Η ψηφοφορία κρίθηκε ανάμεσα στη Ζωή Ασουμανάκη, τον Χρήστο Ντεντόπουλο και την Αργυρώ, με την τελευταία να είναι τελικά αυτή που αποχώρησε από το σπίτι.

Στην πρώτη της αποκλειστική συνέντευξη, η Αργυρώ αποκάλυψε πως η αποχώρηση ήταν για εκείνη και λύτρωση, αφού σε λίγες μέρες φτάνει στην Ελλάδα η εγγονή της από τη Νορβηγία, την οποία δεν έχει δει εδώ και πέντε χρόνια.

Η ίδια δεν μάσησε τα λόγια της: αποκάλυψε ποιες συμπαίκτριές της αποκαλεί «ύαινες», μίλησε για τα συναισθήματα μοναξιάς που ένιωσε στο παιχνίδι, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές στο παιχνίδι.

