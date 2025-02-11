Pepper Church Session με την Kid Moxie

Στο πρώτο Pepper Church Session του 2025, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ, ο Pepper 96.6 υποδέχεται την πρωτοπόρο συνθέτρια και ερμηνεύτρια με διεθνή καριέρα, Kid Moxie.

Η cinematic pop star Κid Moxie, κατά κόσμον Έλενα Χαρμπίλα, ζει μεταξύ L.A και Αθήνας.

Στο βιογραφικό της καταγράφονται συνεργασίες με τον Αλ Πατσίνo, αλλά και με τον μαέστρο του David Lynch, Angelo Badalamenti.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το επιτυχημένο album της “The Covers” με αγαπημένες διασκευές "διαμαντάκια" της Kid Moxie. Ανάμεσα στις διασκευές της συναντάμε το σαρωτικό “Creep” και τα εμβληματικά “Can’t Help Falling In Love”, “Τι Είναι Αυτό Που Το Λένε Αγάπη”, ακόμη και την “Πανσέληνο” με την Χαρούλα Αλεξίου.

Οι Depeche Mode, η μπάντα που λατρεύει από την εφηβική της ηλικία, ακούγοντας τη διασκευή της στο “Creep” των Radiohead η οποία έφτασε στο No1 του Shazam Chart στην Ελλάδα, την προσέγγισαν και της ζήτησαν να κάνει ένα επίσημο remix στο κομμάτι τους «Wagging Tongue».

Pepper Church Sessions

Οι ατμοσφαιρικές συναυλίες στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας.

