Παρίσι: Αποχαιρετά την Emily και υποδέχεται τη Wednesday – Πρώτα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα

Το Netflix κυκλοφόρησε μια πρώτη εικόνα από την 3η σεζόν της διάσημης σειράς «Wednesday» με πρωταγωνίστρια την Τζένα Ορτέγκα.

Στο στιγμιότυπο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Wednesday εμφανίζεται να στέκεται δίπλα σε μια μοτοσικλέτα κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, στο Παρίσι κρατώντας μερικά φύλλα χαρτού και έχοντας το χαρακτηριστικό της βλέμμα. Επίσης, διακρίνεται το «the thing» (Βίκτορ Ντορομπάντου), το ασώματο χέρι και αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας Άνταμς να βρίσκεται πάνω στη μοτοσικλέτα.

«Από το Παρίσι, με τρόμο» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η παραγωγή της 3ης σεζόν ξεκίνησε τον Φεβρουάριο στο Δουβλίνο. Σύμφωνα με το Variety, στα νέα μέλη του καστ περιλαμβάνονται η Έβα Γκριν στον ρόλο της Θείας Οφηλίας, καθώς και οι Γουινόνα Ράιντερ, Λένα Χίντι, Άντριου ΜακΚάρθι, Τζέιμς Λανς, Κρις Σάραντον, Νόα Τέιλορ, Όσκαρ Μόργκαν και Κένεντι Μόγιερ.

Μαζί με την Ορτέγκα, την Έμα Μάιερς, τον Φρεντ Άρμισεν και τον Ντορομπάντου στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Χάντερ Ντούχαν, Τζόι Σάντεϊ, Τζόρτζι Φάρμερ, Άιζακ Ορντόνεζ, Μπίλι Πάιπερ, Ίβι Τέμπλετον, Λουίς Γκούζμαν, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς και Τζοάνα Λάμλεϊ.

Η σειρά βασίζεται σε χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τσαρλς Άνταμς. Οι Άλ Γκάφ και Μάιλς Μίλαρ εκτελούν χρέη showrunners, ενώ ο Τιμ Μπάρτον είναι στο σκηνοθετικό τιμόνι, με τους τρεις τους να έχουν και τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού. Το στούντιο παραγωγής είναι η MGM Television.

Πηγή: skai.gr

