Ευλαμπία Ρέβη: Έτσι την υποδέχονται οι γάτες της όταν λείπει καιρό! Λιώσιμο...

Ένα βίντεο... λιώσιμο ανέβασε η Ευλαμπία Ρέβη τραβηγμένο από τον σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη, για την υποδοχή που της κάνουν οι δύο γάτοι της όταν επιστρέφει από τα πενθήμερα ταξίδια που συνήθως πηγαίνει για τις ανάγκες του Όπου υπάρχει Ελλάδα.

Και οι δύο δεν ξεκολλάνε από τη «μαμά» τους για να της δείξουν πόσο τους έλειψε. Μάλιστα ο Λίο κάνει το χαρακτηριστικό μασάζ όπου βρει, ακόμα και πάνω στον Σίβα που μάλλον δεν απολαμβάνει τα νύχια του αδελφού του στην πλάτη του.

Η Ευλαμπία όμως το απολαμβάνει!

@evlambiarevi Με ρωτάτε συχνά τι κάνουν οι γάτες, όταν επιστρέφω. Ε, αυτό συμβαίνει ❤️ ♬ Anxiety - Doechii

Το ζευγάρι συγκατοικεί με δύο γάτους, τον Σίβα και τον Λίο, το... λιοντάρι παγιδευμένο σε σώμα γάτας όπως έχει γράψει χαριτολογώντας η δημοσιογράφος.

Πηγή: womenonly.gr

