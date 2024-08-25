Μαριέλλα Σαββίδου: «Μέσα από την ψυχοθεραπεία έμαθα ότι δεν χρειάζεται ν’ αποδεικνύω ποια είμαι»

Δείχνει πάντα ένας χαρούμενος άνθρωπος και η αλήθεια είναι πως η Μαριέλλα Σαββίδου έχει μάθει να κοιτάει τη φωτεινή πλευρά των καταστάσεων.

Η ηθοποιός μιλώντας στο Λοιπόν που κυκλοφορεί αποκάλυψε πως κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία και θεωρεί πως αυτό τη βοηθάει να παραμένει γειωμένη μέσα στον κόσμο της showbiz

-Μέσα από τους ρόλους σου χαρίζεις απλόχερα το γέλιο. Υπήρξαν στιγμές που εσύ έχασες το χαμόγελό σου;

«Η αλήθεια είναι ότι όπως όλοι οι άνθρωποι έτσι και εμείς που ασχολούμαστε με το θέατρο περνάμε δύσκολες στιγμές. Παρόλα αυτά έχω μια τάση να διακωμωδώ τα πράγματα και νομίζω το γέλιο είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης για μένα. Από μικρή έχω εύκολο το γέλιο και μου αρέσει ακόμη και όταν μου συμβεί κάτι περίεργο στο τέλος να γελάσω. Σίγουρα όχι σε τραγικές καταστάσεις».

-Έχεις έμφυτη αυτή την αισιοδοξία ή χρειάστηκες ποτέ τη βοήθεια κάποιου ψυχολόγου;

«Από μωρό ήμουν έτσι (γέλια). Όλο έκανα shows μέσα στο αμάξι, έπαιζα ρόλους. Είμαι πάντως ένας άνθρωπος που κάνει ψυχοθεραπεία χρόνια, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου. Αισθάνομαι ότι η ψυχοθεραπεία με γειώνει και μέσα στον κόσμο της showbiz που ζούμε αυτό είναι πολύ σημαντικό».

-Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες μέσα από την ψυχοθεραπεία;

«Μέσα από την ψυχοθεραπεία έμαθα ότι δεν χρειάζεται ν’ αποδεικνύω ποια είμαι, ν’ αγαπάω τον εαυτό μου και πλέον να βλέπω αυτόματα τις συμπεριφορές μου και ν’ αναγνωρίζω πράγματα που κάνω. Νομίζω χρειάζεται πολλή μετριοφροσύνη για να κάνει κανείς ψυχοθεραπεία… Στην ψυχοθεραπεία δεν πας για να νικήσεις, να γίνεις καλύτερος businessman, δεν είναι lifecoaching. Είναι άλλο πράγμα και την αγαπώ πάρα πολύ, με γειώνει».

