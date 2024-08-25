Νταίζη Σεμπεκοπούλου για Γιάννη Βούρο: «Όταν τελείωσε ο γάμος μας, έκανα δύο χρόνια να συνέλθω»

Για την σχέση ζωής που έχει παρά τον χωρισμό της με τον Γιάννη Βούρο, τη μητρότητα και το φλερτ μίλησε η Νταίζη Σεμπεκοπούλου. Στα 69 της χρόνια πια η ηθοποιός έχει φιλοσοφήσει τα πράγματα και μοιράστηκε τις σκέψεις της στο Λοιπόν που κυκλοφορεί.

-Είχες παντρευτεί έναν από τους πιο γοητευτικούς άντρες ηθοποιούς, τον Γιάννη Βούρο, έχετε καλές σχέσεις σήμερα μετά το διαζύγιό σας;

«Με τον Γιάννη ήμασταν δέκα χρόνια φίλοι πριν παντρευτούμε, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μια σχέση ζωής».

