Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη περίμενε τους συγκατοίκους κατά τη διάρκεια της νέας ψηφοφορίας για αποχώρηση.

Η συνήθης ψηφιζόμενη Ζωή Ασουμανάκη δεν άκουσε το όνομά της στο τέλος της διαδικασίας ως υποψήφια, γεγονός που εξέπληξε αρκετούς παίκτες, όπως και την ίδια.

Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι η αντίδραση του Γιώργου Αντωνιάδη. Ο παίκτης από κοινού με τη Νάνσυ και την Αργυρώ ψήφισαν τα ίδια ακριβώς άτομα. Νίκο και Χριστίνα.

Και οι δύο αυτοί παίκτες θα είναι στη θέση του υποψηφίου την Κυριακή.

Παρόλα αυτά, στο άκουσμα ότι δεν είναι η Ζωή υποψήφια, φάνηκε να δυσανασχετεί, αναφέροντας «Αφού τους ξέρω πως ψηφίζουν». Η στενοχώρια του δικαιολογείται σε κάποιο βαθμό καθώς υποψήφια ήταν επίσης και η αγαπημένη του Νάνσυ.

Ωστόσο, ενώ ήξερε τι έχει ψηφίσει ο ίδιος και πιθανώς η παρέα του, συνεχίζοντας είπε στη Ζωή ότι όσοι δεν την ψήφισαν τη φοβούνται!

Οι εξελίξεις μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER και οι δυναμικές προσωπικότητες των συγκατοίκων κερδίζουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, που την Πέμπτη 3/7, έφερε το BIG BROTHER στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στο 18-54, με μέσο όρο 14,2%. Η τηλεθέαση στο γενικό σύνολο του κοινού ήταν 11,5%.

Πηγή: skai.gr

