Aπόκριες 2025: Η καρναβαλική πομπή που ξεσήκωσε το κέντρο της Αθήνας

Ένα μεγάλο αποκριάτικο «καραβάνι» σεργιάνισε τους δρόμους της Αθήνας το απόγευμα της Κυριακής, για να γιορτάσει την κορύφωση της Αποκριάς.

Πρόκειται για την καρναβαλική φιέστα που διοργάνωσε ο Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την πομπή να ξεκινά από την πλατεία Συντάγματος, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.

Στη συνέχεια, καρναβαλιστές από την ομάδα «Μορφές Έκφρασης», ομάδα χορευτών με παραδοσιακές εθιμικές αποκριάτικες φορεσιές από το Διεθνές Συμβούλιο Χορού - Τμήμα Αθηνών CID UNESCO, ομάδα χορευτών κρητικών χορών της Σχολής Χορού «Τέρψις Χορού», γκρουπ cheerleader του Αθλητικού Πολιτιστικού - Γυμναστικού Προοδευτικού Συλλόγου Ναυπλίου «Χοροκίνηση», κινέζικος δράκος, γιγαντομασκώτ, ξυλοπόδαροι και το σύνολο κρουστών Bloco Swingueira που έδινε τον ρυθμό, διέσχισαν τους γύρω δρόμους (Ερμού και Αιόλου) σκορπώντας κέφι και χαρά, για να καταλήξουν στην πλατεία Κοτζιά.

Εκεί η διασκέδαση συνεχίστηκε με DJ sets, ενώ στις 19.00 τη σκυτάλη θα πάρουν οι Decibel Band, με μελωδίες από την ποπ και ροκ ελληνική σκηνή από τη δεκαετία του '70 μέχρι σήμερα.

