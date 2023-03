Naatu Naatu: Το ινδικό τραγούδι που κέρδισε το Οσκαρ αφήνοντας εκτός Lady Gaga και Rihanna

Οι Rahul Sipligunj and Kaala Bhairava είπαν στην σκηνή το χιτ του Tik Tok φέρνοντας έναν αέρα Bollywood στην σκηνή του Dolby Theater

Ένα ινδικό χορευτικό κομμάτι από μία ινδική ταινία, άγνωστη -ακόμα- στο ευρύ κοινό, κέρδισε το Οσκαρ τραγουδιού στα χθεσινά βραβεία στο Λος Αντζελες, προκαλώντας κάπως την έκπληξη, αφού συνυποψήφιες στην κατηγορία ήταν και δύο παγκόσμιες σταρ, η Lady Gaga με το "Hold My Hand" από την ταινία "Top Gun: Maverick" και η Rihanna με το "Lift me Up", από την ταινία "Black Panther: Wakanda Forever".

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι αναδείχτηκε το χορευτικό «Naatu Naatu» της ταινίας RRR του του S. S. Rajamouli.

Μάλιστα, πριν την ανακοίνωση του βραβείου, οι ερμηνευτές του τραγουδιού Rahul Sipligunj and Kaala Bhairava είπαν στην σκηνή το χιτ του Tik Tok, φέρνοντας έναν αέρα Bollywood στην σκηνή του Dolby Theater.

Πηγή: skai.gr

